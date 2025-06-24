Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

С идеологией всё в порядке – спикеры ток-шоу «По существу» обсудили работу с населением

Какая она – аудитория диалоговых площадок? Какие формы работы с молодежью сегодня практикуют? Могут ли трудовые коллективы «заказать» спикера? И в чем сила нашего идеологического фундамента? Ответы на эти и другие вопросы искали эксперты.