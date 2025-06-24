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Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

24 июня 2025 06:18
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На прошедшей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека Беларусь призвала мир бороться с торговлей людьми. От нашей страны выступила постоянный представитель Лариса Бельская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве-2

Заявление сделано в рамках интерактивного диалога со специальным докладчиком ООН. Дипломат озвучила подготовленное Минском совместное заявление от имени 22 стран. Как подчеркнуто, несмотря на достигнутый прогресс, масштабы торговли людьми по-прежнему вызывают серьезную тревогу. Особое внимание стоит уделить тому, что женщины и девочки продолжают составлять большинство жертв, а число несовершеннолетних пострадавших увеличивается. Беларусь призвала укреплять меры противодействия этому тяжкому преступлению и выполнять положения Палермского протокола. 

# Права человека # ООН # заседание ООН

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