Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

На прошедшей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека Беларусь призвала мир бороться с торговлей людьми. От нашей страны выступила постоянный представитель Лариса Бельская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прошедшей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека Беларусь призвала мир бороться с торговлей людьми. От нашей страны выступила постоянный представитель Лариса Бельская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявление сделано в рамках интерактивного диалога со специальным докладчиком ООН. Дипломат озвучила подготовленное Минском совместное заявление от имени 22 стран. Как подчеркнуто, несмотря на достигнутый прогресс, масштабы торговли людьми по-прежнему вызывают серьезную тревогу. Особое внимание стоит уделить тому, что женщины и девочки продолжают составлять большинство жертв, а число несовершеннолетних пострадавших увеличивается. Беларусь призвала укреплять меры противодействия этому тяжкому преступлению и выполнять положения Палермского протокола.