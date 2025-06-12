Белорусская делегация примет участие в политическом форуме ООН в Нью-Йорке

Делегация Беларуси в середине июля отправится в Нью-Йорк, где примет участие в важнейшем политическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там к защите в ООН будет представлен добровольный Национальный обзор о выполнении Повестки дня 2030-го. Это стало известно на заседании Совета по устойчивому развитию.

Заявку на участие в форуме ООН одобрила всего 37 государствам. Среди них и Беларусь. Уже с декабря наша страна начала активно готовиться к мероприятию. В апреле делегация посетила Региональный форум по устойчивому развитию, который проходил в Женеве. Были изучены подходы зарубежных стран, подготовлены презентационные материалы. В июле Беларусь представит мировому сообществу обзор по достижению всех 17 Целей устойчивого развития. В фокусе – здоровье и благополучие населения, гендерное равенство, достойная работа и экономический рост, сохранение лесных экосистем. Представители ООН высоко оценили уровень достижения этих Целей в нашей стране.

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси: Целям устойчивого развития в Беларуси уделяется такое большое внимание, какое я не видел нигде еще. 80 % Целей находятся на стадии имплементации. Это здорово, потрясающий показатель. Но еще есть эти 20 %, о которых надо позаботиться. У нас есть 5 лет. И мы надеемся, что за этот срок нам удастся преодолеть эту планку в 100 %.

Сергей Хоменко, национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Цель этого обзора – донести до мирового сообщества о реальной ситуации в Республике Беларусь, о наших достижениях, поделиться опытом. И еще раз показать, что даже в условиях беспрецедентных санкций государство, в котором есть высокопрофессиональные специалисты, способно сделать все, чтобы граждане Республики Беларусь жили достойно в мирном и процветающем государстве.

Для Беларуси предстоящий доклад в Нью-Йорке будет уже третьим. К слову, наша страна занимает 30 место в мире по достижению Целей устойчивого развития. Причем некоторые из пунктов «закрыты» досрочно. Это результат того, что на их реализацию нацелены все ветви власти.