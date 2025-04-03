Алжир запросил встречу Совбеза ООН из-за ситуации в Палестине

Экстренное заседание Совбеза ООН может пройти 3 апреля. Алжир запросил встречу из-за ситуации в Палестине. Инициатива северо-африканской страны – связана с эскалацией насилия на оккупированных территориях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь в первую очередь идет о секторе Газа.

Анклав по-прежнему подвергается израильской блокаде. Не обходится без жертв: гибнут не только мирные жители, но и гуманитарные работники. Ранее в Газе обнаружили 15 погибших сотрудников палестинского общества Красного Полумесяца, гражданской обороны и ООН. Напомним, с новой силой конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 18 марта. Тогда армия обороны Израиля возобновила массированные удары по Газе, нарушив режим прекращения огня.