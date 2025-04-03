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Алжир запросил встречу Совбеза ООН из-за ситуации в Палестине

03 апреля 2025 07:49
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Экстренное заседание Совбеза ООН может пройти 3 апреля. Алжир запросил встречу из-за ситуации в Палестине. Инициатива северо-африканской страны – связана с эскалацией насилия на оккупированных территориях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь в первую очередь идет о секторе Газа.

Алжир запросил встречу Совбеза ООН из-за ситуации в Палестине-2

Анклав по-прежнему подвергается израильской блокаде. Не обходится без жертв: гибнут не только мирные жители, но и гуманитарные работники. Ранее в Газе обнаружили 15 погибших сотрудников палестинского общества Красного Полумесяца, гражданской обороны и ООН. Напомним, с новой силой конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 18 марта. Тогда армия обороны Израиля возобновила массированные удары по Газе, нарушив режим прекращения огня.

# ООН # заседание ООН # Международная политика

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