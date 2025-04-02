Хоменко на форуме в Женеве: мы, белорусы, закалились и стремимся делать мир лучше!

Беларусь призывает международное сообщество единым фронтом поддерживать мирное решение любых вопросов и объединить усилия по достижению Целей устойчивого развития. Такова неизменная позиция Минска. Она сегодня в очередной раз прозвучала в Швейцарии. Ее озвучил национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Сергей Хоменко на региональном форуме в Женеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цели устойчивого развития – по сути, глобальный планетарный план действий. Он разработан 10 лет назад Генеральной ассамблеей ООН и является руководством для всех государств по сохранению мира. Уровень прогресса нашей страны по достижению Целей устойчивого развития составляет 80 %, а четыре пункта выполнены полностью.

Это ликвидация нищеты, чистая вода и санитария, уменьшение неравенства, сохранение экосистем суши. Однако на пути к созидательным целям Минск видит угрозы и вызовы, препятствующие устойчивому развитию.