Хоменко на форуме в Женеве: мы, белорусы, закалились и стремимся делать мир лучше!

Беларусь призывает международное сообщество единым фронтом поддерживать мирное решение любых вопросов и объединить усилия по достижению Целей устойчивого развития. Такова неизменная позиция Минска. Она сегодня в очередной раз прозвучала в Швейцарии. Ее озвучил национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Сергей Хоменко на региональном форуме в Женеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цели устойчивого развития – по сути, глобальный планетарный план действий. Он разработан 10 лет назад Генеральной ассамблеей ООН и является руководством для всех государств по сохранению мира. Уровень прогресса нашей страны по достижению Целей устойчивого развития составляет 80 %, а четыре пункта выполнены полностью.
Это ликвидация нищеты, чистая вода и санитария, уменьшение неравенства, сохранение экосистем суши. Однако на пути к созидательным целям Минск видит угрозы и вызовы, препятствующие устойчивому развитию.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Сегодня мир находится в глубоком геополитическом кризисе. Имеют место многочисленные вооруженные конфликты, попытки вмешательства во внутренние дела других государств, введение незаконных санкций. Примеры? Пожалуйста! На границах Беларуси находится многотысячная группировка войск НАТО. Ответьте, какова их цель? Серьезной угрозой являются односторонние принудительные меры, проще говоря – санкции. И эти барьеры применяют страны, подписавшие Повестку-2030. Позволю себе напомнить философскую мудрость: дал слово – держи, нарушить – подло. Вдумайтесь, как поступают те, кто, подписав Повестку-2030, вводит санкции. Мы, белорусы, треть века подвергнутые информационному и санкционному давлению, закалились и стремимся делать мир лучше.
В Беларуси подготовлен проект Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Документ предусматривает достижение высоких стандартов жизни населения. Среди важнейших приоритетов – увеличение средней продолжительности жизни до 80 с половиной лет, а также рост доли высокотехнологичных производств в экономике до 50 %.