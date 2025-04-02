Прямой эфир

Хоменко на форуме в Женеве: мы, белорусы, закалились и стремимся делать мир лучше!

02 апреля 2025 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь призывает международное сообщество единым фронтом поддерживать мирное решение любых вопросов и объединить усилия по достижению Целей устойчивого развития. Такова неизменная позиция Минска. Она сегодня в очередной раз прозвучала в Швейцарии. Ее озвучил национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Сергей Хоменко на региональном форуме в Женеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоменко на форуме в Женеве: мы, белорусы, закалились и стремимся делать мир лучше!-2

Цели устойчивого развития – по сути, глобальный планетарный план действий. Он разработан 10 лет назад Генеральной ассамблеей ООН и является руководством для всех государств по сохранению мира. Уровень прогресса нашей страны по достижению Целей устойчивого развития составляет 80 %, а четыре пункта выполнены полностью.

Это ликвидация нищеты, чистая вода и санитария, уменьшение неравенства, сохранение экосистем суши. Однако на пути к созидательным целям Минск видит угрозы и вызовы, препятствующие устойчивому развитию.

Хоменко на форуме в Женеве: мы, белорусы, закалились и стремимся делать мир лучше!-4

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Сегодня мир находится в глубоком геополитическом кризисе. Имеют место многочисленные вооруженные конфликты, попытки вмешательства во внутренние дела других государств, введение незаконных санкций. Примеры? Пожалуйста! На границах Беларуси находится многотысячная группировка войск НАТО. Ответьте, какова их цель? Серьезной угрозой являются односторонние принудительные меры, проще говоря – санкции. И эти барьеры применяют страны, подписавшие Повестку-2030. Позволю себе напомнить философскую мудрость: дал слово – держи, нарушить – подло. Вдумайтесь, как поступают те, кто, подписав Повестку-2030, вводит санкции. Мы, белорусы, треть века подвергнутые информационному и санкционному давлению, закалились и стремимся делать мир лучше.

В Беларуси подготовлен проект Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Документ предусматривает достижение высоких стандартов жизни населения. Среди важнейших приоритетов – увеличение средней продолжительности жизни до 80 с половиной лет, а также рост доли высокотехнологичных производств в экономике до 50 %.

# Сергей Хоменко # ООН

Другие новости рубрики

Все новости
Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?
02 апреля 2025 17:03

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?

Новый авиарейс в День единения народов связал Брест и Санкт-Петербург
02 апреля 2025 16:57

Новый авиарейс в День единения народов связал Брест и Санкт-Петербург

«Наши народы уже привыкли к этому празднику». Борис Грызлов о Дне единения
02 апреля 2025 16:57

«Наши народы уже привыкли к этому празднику». Борис Грызлов о Дне единения