В ООН проведут масштабную реорганизацию из-за сокращения финансирования США

Последствия проводимой политики Трампа почувствовали на себе и крупные международные организации. Такие, например, как ООН. Из-за сокращения финансирования США она вынуждена провести масштабную реорганизацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется объединить десятки агентств, которые будут работать по четырем основным направлениям: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека. Реформа связана с финансовым кризисом организации, так как США, будучи основным ее спонсором, не выплатили в бюджет ООН полтора миллиарда долларов. Из-за недостатка средств уже было уволено 20 % сотрудников управления по гуманитарным вопросам.