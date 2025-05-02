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В ООН проведут масштабную реорганизацию из-за сокращения финансирования США

02 мая 2025 08:09
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Последствия проводимой политики Трампа почувствовали на себе и крупные международные организации. Такие, например, как ООН. Из-за сокращения финансирования США она вынуждена провести масштабную реорганизацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН проведут масштабную реорганизацию из-за сокращения финансирования США-2

Планируется объединить десятки агентств, которые будут работать по четырем основным направлениям: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека. Реформа связана с финансовым кризисом организации, так как США, будучи основным ее спонсором, не выплатили в бюджет ООН полтора миллиарда долларов. Из-за недостатка средств уже было уволено 20 % сотрудников управления по гуманитарным вопросам.

# Международная политика # ООН

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