Новости по тегу #ОО «Белорусский союз женщин»

Среди гостей – врачи и педагоги, труженицы села и журналисты, экономисты и общественные лидеры. Те, чей ежедневный труд делает страну сильнее, а домашний очаг – теплее.
Участницы встречи смогли не только протестировать новинки белорусской косметической индустрии, но и получить полезные рекомендации от экспертов.
22 августа Дворец Независимости посещают около 120 человек. Это труженицы села, врачи, учителя, работники культуры и промышленности. Каждая из них – пример того, как быть успешной в профессии, а также любящей мамой и женой.
Заслуженные дипломы и памятные подарки вручили лучшим работницам местных предприятий.
Соглашение создает платформу для взаимодействия бизнеса, государства и общественных организаций.
Каково это – оказаться в залах, где принимаются судьбоносные решения? Все эмоции и самые яркие кадры.
Дворец примет делегации из каждого региона. Сегодня в гостях представительницы Брестской области.
Свежие и ароматные пироги с доставкой прямо на поле. Сладкие угощения от прекрасных женщин – кажется, лучшая мотивация для высоких результатов.
Беларусь продолжает активно развивать стратегические партнерские связи и на восточном направлении. В центре внимания – сотрудничество с Китаем.
В Год белорусской женщины Дворец Независимости распахнет свои двери для представительниц всех регионов страны.
Ряд проектов, которые направлены на просвещение нашей молодежи духовно – это посещение храмов, церквей, диалоговые площадки.
Из тысячи претендентов жюри выбрало 26 лучших работ. Участники проявили таланты в декоративно-прикладном искусстве, поэзии, прозе и создании видеороликов.
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