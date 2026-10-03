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Новости по тегу #ОО «Белорусский союз женщин»

Более 120 женщин из Могилевской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости
03 октября 2026 17:05

Более 120 женщин из Могилевской области побывали на экскурсии во Дворце Независимости

В Доме Белорусского союза женщин прошла встреча с многодетными мамами
03 сентября 2026 14:26

В Доме Белорусского союза женщин прошла встреча с многодетными мамами

Экскурсия для представительниц Минской области прошла во Дворце Независимости
22 августа 2026 11:22

Экскурсия для представительниц Минской области прошла во Дворце Независимости

Чествование тружениц села! В Бешенковичах прошла акция «Хлеб на ладонях женщины»
08 августа 2026 07:46

Чествование тружениц села! В Бешенковичах прошла акция «Хлеб на ладонях женщины»

Соединяют экологию и поддержку семей: БСЖ и БЭТА подписали соглашение о сотрудничестве
05 августа 2026 11:16

Соединяют экологию и поддержку семей: БСЖ и БЭТА подписали соглашение о сотрудничестве

Дворец Независимости посетили представительницы БСЖ Гродненщины
25 июля 2026 17:20

Дворец Независимости посетили представительницы БСЖ Гродненщины

Во Дворце Независимости проходит серия экскурсий для Белорусского союза женщин
18 июля 2026 18:22

Во Дворце Независимости проходит серия экскурсий для Белорусского союза женщин

Ароматные пироги с доставкой! Активистки БСЖ отправились в поля со сладкими угощениями для аграриев
16 июля 2026 17:17

Ароматные пироги с доставкой! Активистки БСЖ отправились в поля со сладкими угощениями для аграриев

Кочанова: Беларусь активно участвует во всех мероприятиях по линии ШОС
07 июля 2026 19:07

Кочанова: Беларусь активно участвует во всех мероприятиях по линии ШОС

Республиканский проект «Мы разные, но мы едины» стартовал во Дворце Независимости
04 июля 2026 17:41

Республиканский проект «Мы разные, но мы едины» стартовал во Дворце Независимости

Как Белорусский союз женщин взаимодействует с православной церковью – рассказала эксперт
18 мая 2026 14:37

Как Белорусский союз женщин взаимодействует с православной церковью – рассказала эксперт

В Минске прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Вдохновение для души»
05 мая 2026 18:47

В Минске прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Вдохновение для души»