«Девочка – Девушка – Женщина» – о проекте поговорили с одной из победительниц конкурса «Женщина года»

Уже 18-й год подряд в Беларуси определяют лучших представительниц прекрасной половины страны. Белорусский союз женщин провел традиционный конкурс «Женщина года». Одна из победительниц в номинации «Виват молодежь» у нас в гостях. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Мария Валовень, воспитатель детского сада № 186 г. Минска, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин Партизанского района г. Минска. Ольга Бурлакова, ведущая:

Вы состоите в рядах движения женского уже пять лет. Какими лично вы достижениями гордитесь?

Мария Валовень, воспитатель детского сада № 186 г. Минска, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин Партизанского района г. Минска:

Горжусь тем, что являюсь соавтором различных наших молодежных проектов, которые мы реализуем в нашем общественном объединении. Совсем скоро стартует наш проект «Девочка – Девушка – Женщина». Звучит символично в Год белорусской женщины. На мой взгляд, что интересно в этом проекте, что мы затрагиваем темы, которые каждый год затрагиваем, но никак не можем к этому прийти. Тема популяризации семейных ценностей, традиционной семьи и престижа брака. Сейчас в сотрудничестве с благотворительным фондом «Покров» поддержки семьи, материнства и детства мы будем реализовывать этот проект. Рассказывать, показывать и работать с молодежью. Приходить в трудовые коллективы, учреждения образования. Возможно, мы сделаем так, что в нашей стране повысится демографическая ситуация. Александра Каштанова, ведущая:

Скажите нам про еще один проект. Знаем, что готовите кулинарную книгу семейных рецептов. Это очень интересно. Потому что бывает пробуешь что-то невероятно вкусное, человек говорит, что я не скажу рецепт, лучше тебе приготовлю.