В Минске прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Вдохновение для души»

Искренние признания в любви и творческие гимны белорусской женщине наполнили сегодня залы Минской ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Вдохновение для души». Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поздравила победителей и вручила им заслуженные награды.

Из тысячи претендентов жюри выбрало 26 лучших работ. Участники проявили таланты в декоративно-прикладном искусстве, поэзии, прозе и создании видеороликов. Конкурс объединил авторов самых разных возрастов и профессий со всей страны. Все произведения посвящены белорусской женщине. Авторы смогли передать ее нежность, мудрость и внутреннюю силу. Особый акцент в работах сделан на важной миссии женщины – воспитании будущего поколения. Мария Коваль, педагог-психолог средней школы № 199 Минска имени Пимена Панченко, председатель Фрунзенской районной организации Белорусского союза женщин:

Я председатель студенческого научного общества, секретарь первичного профсоюза организации студентов. В принципе, моя работа связана с наукой, также культурой.