В Минске прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Вдохновение для души»
Искренние признания в любви и творческие гимны белорусской женщине наполнили сегодня залы Минской ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Вдохновение для души».
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поздравила победителей и вручила им заслуженные награды.
Из тысячи претендентов жюри выбрало 26 лучших работ. Участники проявили таланты в декоративно-прикладном искусстве, поэзии, прозе и создании видеороликов. Конкурс объединил авторов самых разных возрастов и профессий со всей страны. Все произведения посвящены белорусской женщине. Авторы смогли передать ее нежность, мудрость и внутреннюю силу. Особый акцент в работах сделан на важной миссии женщины – воспитании будущего поколения.
Мария Коваль, педагог-психолог средней школы № 199 Минска имени Пимена Панченко, председатель Фрунзенской районной организации Белорусского союза женщин:
Я председатель студенческого научного общества, секретарь первичного профсоюза организации студентов. В принципе, моя работа связана с наукой, также культурой.
Ирина Гуринович, студентка Белорусского государственного университета:
Я очень люблю активность, я очень люблю помогать людям, и поэтому выбрала для себя именно помогающую профессию. Моя общественная деятельность вышла из того же русла. Я написала стихотворение про белорусскую женщину. Называется «Белорусская женщина, что в ней такого?». И я постаралась в этом стихотворении отразить всех женщин, которые находятся вокруг меня: самые близкие, дорогие люди. Это стихотворения и про мою маму, и про меня в том числе, про моих подруг.
Финальные работы победителей появятся на официальном сайте и в телеграм-канале Совета Республики. Лучшие музыкальные композиции прозвучат в эфире национальных радиостанций. Творческий проект планируется сделать традиционным, чтобы каждый житель Беларуси смог выразить свое вдохновение и признательность соотечественницам.