Во Дворце Независимости проходит серия экскурсий для Белорусского союза женщин

18 июля колонны Дворца Независимости отражали не только лучи июльского солнца, но и улыбки более 120 прекрасных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь стартовал второй этап республиканского проекта «Мы разные, но мы едины». Эта инициатива – марафон экскурсий для дам – принадлежит Белорусскому союзу женщина.

В Год белорусской женщины они обратились к Президенту с простой и такой искренней просьбой – дать возможность увидеть места, где принимаются судьбоносные решения. И ответ не заставил себя долго ждать. Глава государства откликнулся сразу же. Так, Дворец примет делегации из каждого региона. Сегодня в гостях представительницы Брестской области.