Во Дворце Независимости проходит серия экскурсий для Белорусского союза женщин
18 июля колонны Дворца Независимости отражали не только лучи июльского солнца, но и улыбки более 120 прекрасных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь стартовал второй этап республиканского проекта «Мы разные, но мы едины». Эта инициатива – марафон экскурсий для дам – принадлежит Белорусскому союзу женщина.
В Год белорусской женщины они обратились к Президенту с простой и такой искренней просьбой – дать возможность увидеть места, где принимаются судьбоносные решения. И ответ не заставил себя долго ждать. Глава государства откликнулся сразу же. Так, Дворец примет делегации из каждого региона. Сегодня в гостях представительницы Брестской области.
Наш корреспондент Элла Маркевич присоединилась к участницам экскурсии и запечатлела самые яркие моменты этого дня.
Обычно строгий и величественный Дворец Независимости сегодня сменил официальную торжественность на душевную, почти домашнюю атмосферу. Причина тому – прекрасные гостьи. Порядка 120 женщин из Брестской области – врачи и педагоги, труженицы села и журналисты, экономисты и общественные лидеры. Те, чей ежедневный труд делает страну сильнее, а домашний очаг – теплее. Для многих из них этот визит стал первым, и, судя по эмоциям, впечатлений хватит надолго.
Ольга Сидорчук, главный специалист отдела идеологической работы Пинского райисполкома, член Белорусского союза женщин:
Масса впечатлений, понимаете, даже нет слов. По приезде, конечно же, мы поделимся со всеми своими коллегами, это в первую очередь, потому что мы в основном на работе, конечно, со всеми друзьями, близкими, это однозначно.
Татьяна Кошепа, заместитель директора по учебной работе Малоритской средней школы №1, член Белорусского союза женщин:
Я впервые во Дворце Независимости, но я впечатлена тем, что увидела. Особенно меня впечатлили те сроки, за которые было сооружено вот это здание.
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