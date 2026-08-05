Соединяют экологию и поддержку семей: БСЖ и БЭТА подписали соглашение о сотрудничестве

Объединенная организация субъектов предпринимательской деятельности Белорусского союза женщин и Ассоциация развития электротранспорта БЭТА подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это рождение новой модели бизнеса, когда забота об экологии напрямую помогает людям, которые в этом нуждаются.

Каждый участник индустрии электротранспорта при реализации своих коммерческих проектов сможет направлять часть средств на благотворительные программы БСЖ. Фактически – превращать прибыль в адресную помощь. Соглашение создает платформу для взаимодействия бизнеса, государства и общественных организаций. Это неслучайно – 2026-й в Беларуси объявлен Годом белорусской женщины, и именно женская дипломатия, по мнению участников, становится фундаментом, на котором выстраиваются доверительные и долгосрочные партнерские отношения.

Сергей Худоешко, председатель правления Ассоциации развития электротранспорта БЭТА:

Что же мы можем сделать с белорусскими женщинами для нашей страны? И вот свершилось. То есть появился этот проект, который мы рассматриваем как действительно хорошую инициативу со стороны женской половины. Мы ее как бизнес и как ассоциация БЭТА поддержим теми силами, которые у нас есть. Ресурсы, слава богу, имеются. И мы можем сделать хорошее начинание для всех и стать примером. Потому что зеленые технологии – это очень хорошо.

Соглашение уже работает. Отчисления начались с продажи автомобильных рамок – 2,5 тысячи рублей уже направлены на благотворительный проект. Первая цель – создать комнату психологической разгрузки для мам, которые находятся в РНПЦ детской онкологии вместе с малышами.