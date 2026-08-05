Соединяют экологию и поддержку семей: БСЖ и БЭТА подписали соглашение о сотрудничестве
Объединенная организация субъектов предпринимательской деятельности Белорусского союза женщин и Ассоциация развития электротранспорта БЭТА подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это рождение новой модели бизнеса, когда забота об экологии напрямую помогает людям, которые в этом нуждаются.
Каждый участник индустрии электротранспорта при реализации своих коммерческих проектов сможет направлять часть средств на благотворительные программы БСЖ. Фактически – превращать прибыль в адресную помощь. Соглашение создает платформу для взаимодействия бизнеса, государства и общественных организаций. Это неслучайно – 2026-й в Беларуси объявлен Годом белорусской женщины, и именно женская дипломатия, по мнению участников, становится фундаментом, на котором выстраиваются доверительные и долгосрочные партнерские отношения.
Сергей Худоешко, председатель правления Ассоциации развития электротранспорта БЭТА:
Что же мы можем сделать с белорусскими женщинами для нашей страны? И вот свершилось. То есть появился этот проект, который мы рассматриваем как действительно хорошую инициативу со стороны женской половины. Мы ее как бизнес и как ассоциация БЭТА поддержим теми силами, которые у нас есть. Ресурсы, слава богу, имеются. И мы можем сделать хорошее начинание для всех и стать примером. Потому что зеленые технологии – это очень хорошо.
Соглашение уже работает. Отчисления начались с продажи автомобильных рамок – 2,5 тысячи рублей уже направлены на благотворительный проект. Первая цель – создать комнату психологической разгрузки для мам, которые находятся в РНПЦ детской онкологии вместе с малышами.
Елена Прохорова, председатель правления Объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности БСЖ:
Эти деньги будут точечно направляться по решению управления объединенной организацией на адресную помощь проектам, адресную помощь людям. И те предприниматели, которые подключатся под этот проект, станут участниками этого соглашения. Точно отконтролируют ресурсы, которые направлены на определенную задачу. Для бизнеса это очень важно. Осознавать, что та помощь, которую они делают, которую они создают своими руками, в единицы изделия, в единицы продукта, услуги, неважно, что это, она действительно дойдет до адресата.
Соглашение предусматривает и широкую просветительскую работу. Совместные информационные кампании, экологические фестивали и автопробеги будут продвигать «зеленую» мобильность как основу здоровья будущих поколений. В Беларуси, где количество электромобилей стремительно растет, это особенно актуально.