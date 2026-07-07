Кочанова: Беларусь активно участвует во всех мероприятиях по линии ШОС

Беларусь продолжает активно развивать стратегические партнерские связи и на восточном направлении. В центре внимания – сотрудничество с Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы взаимодействия в образовании, медицине и сфере народной дипломатии обсудили 7 июля на встрече председателя Совета Республики с заместителем председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы активно участвуем во всех мероприятиях, в принятии решений по линии Шанхайской организации сотрудничества. И на самом деле очень гордимся тем, что мы являемся страной, которая сегодня является полноправным членом, еще раз повторюсь, этой организации, мощнейшей организации. Потому что в этом турбулентном мире непростом, когда столько сегодня горячих точек на планете, мы понимаем, что объединение стран для решения проблем безопасности, суверенитета, мира – является ключевым, абсолютно ключевым направлением в деятельности, которая созвучна и деятельности вашего комитета.