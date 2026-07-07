Кочанова: Беларусь активно участвует во всех мероприятиях по линии ШОС

Беларусь продолжает активно развивать стратегические партнерские связи и на восточном направлении. В центре внимания – сотрудничество с Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь продолжает активно развивать стратегические партнерские связи и на восточном направлении. В центре внимания – сотрудничество с Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективы взаимодействия в образовании, медицине и сфере народной дипломатии обсудили 7 июля на встрече председателя Совета Республики с заместителем председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы активно участвуем во всех мероприятиях, в принятии решений по линии Шанхайской организации сотрудничества. И на самом деле очень гордимся тем, что мы являемся страной, которая сегодня является полноправным членом, еще раз повторюсь, этой организации, мощнейшей организации. Потому что в этом турбулентном мире непростом, когда столько сегодня горячих точек на планете, мы понимаем, что объединение стран для решения проблем безопасности, суверенитета, мира – является ключевым, абсолютно ключевым направлением в деятельности, которая созвучна и деятельности вашего комитета.
Наталья Кочанова отметила развитие межпарламентских связей и успешную работу комитета высокого уровня. Отдельной темой на встрече стало укрепление и развитие сотрудничества стран в рамках ШОС. Стороны также рассмотрели вопрос взаимодействия в социально-гуманитарной сфере. Так, между высшими учебными заведениями Беларуси и Китая подписано около 800 договоров, существует 40 совместных образовательных программ. Важной частью встречи стала тема продвижения традиционных семейных ценностей. Здесь позиции Минска и Пекина полностью совпадают.
Кочанова встретилась с руководством Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству.
Китайскую делегацию встречали 7 июля и в Белорусском союзе женщин. Главными темами диалога стали новые совместные проекты, развитие женского предпринимательства и практический обмен опытом в социальной сфере.
Лучшие практики женского предпринимательства Беларуси и Китая обсудили в Минске.
В ходе встречи китайскую делегацию пригласили принять участие в традиционном женском бизнес-форуме, который пройдет в Беларуси осенью. Он объединит предпринимательниц и представителей органов власти для обсуждения мер поддержки бизнеса, инвестиционных возможностей и перспектив реализации новых совместных проектов.