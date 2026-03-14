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В каждом районе Минска появятся инклюзивные детские площадки! Узнали, как зародилась эта идея

14 марта 2026 14:49
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Мечты должны сбываться, особенно детские. Наша гостья взялась за дело серьезно. Она не просто придумала, но и защитила проект инклюзивной детской площадки. О том, как шла работа над концепцией игрового пространства, узнаем из первых уст. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин».

Александр Стасевич, ведущий:
Екатерина, как родилась идея создать не просто детскую площадку, а именно инклюзивную площадку? 

В каждом районе Минска появятся инклюзивные детские площадки! Узнали, как зародилась эта идея-2

Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин»:
Вы знаете, в рамках государственной политики, которая направлена на повышение качества жизни наших граждан, у нас в Республике Беларусь создаются социальные проекты. И, конечно, Минская городская организация «Белорусского союза женщин» – это та организация, которая тоже создает и реализует социальные проекты. И в начале года, когда мы встречались с членами Минской городской организации «Белорусского союза женщин», было такое предложение – давайте создадим что-то для деток с ограниченными возможностями.

И вот мы решили, что у нас в городе Минске нет детской уличной игровой площадки именно для деток с ограниченными возможностями, потому что мы видим, что сегодня детки на инвалидных колясках зачастую находятся в изоляции, сидят дома, а мы хотим сделать так, чтобы они смогли выйти на улицу, поиграть с детьми. Мы придумали проект, который назвали «Сила женской доброты». И не просто так, потому что мы все знаем, что за каждой историей с инвалидностью стоит, конечно же, сильная женщина – мать, жена. У них могут появляться депрессивные состояния. И мы считаем, что это очень важное и нужное дело. Мы хотели попробовать пилотный проект в одном из районов нашего города. Мы защитили этот проект, и с помощью городских властей мы в конце года реализуем по одной площадке в каждом районе нашего города.

Подробнее смотрите в видео.

# ОО «Белорусский союз женщин» # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Дети

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