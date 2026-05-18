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Как Белорусский союз женщин взаимодействует с православной церковью – рассказала эксперт

18 мая 2026 14:37
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15 мая Беларусь присоединилась к празднованию Международного дня семей. Эта дата заставляет задуматься о том, что для нас действительно важно. В Минске живут сотни тысяч семей – молодых и многодетных, тех, кто только начинает свой путь и тех, кто уже воспитал не одно поколение. О том, как живут семьи столицы, что для них действительно важно, какие программы поддержки реально работают, о чем мечтают самые маленькие белорусы, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Юлия Алексеюк, ведущая:
Я знаю, что Белорусский союз женщин активно взаимодействует с Белорусской православной церковью. Какие проекты совместные? В чем заключается это взаимодействие?

Как Белорусский союз женщин взаимодействует с православной церковью – рассказала эксперт-2

Лариса Покусаева, председатель Первомайской районной организации ОО «БСЖ», заместитель генерального директора УП «Мингаз»:
Православная церковь принимает участие в таких проектах, как «Быть мамой – круто!», «Быть папой – круто!». «Девочка – Девушка – Женщина» – это молодежный проект городской организации Белорусского союза женщин, который совместно осуществляется с благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Помимо этого, ряд проектов, которые направлены на просвещение нашей молодежи духовно – это посещение храмов, церквей, диалоговые площадки.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # ОО «Белорусский союз женщин» # Церковь

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