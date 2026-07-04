Республиканский проект «Мы разные, но мы едины» стартовал во Дворце Независимости

В Год белорусской женщины Дворец Независимости распахнет свои двери для представительниц всех регионов страны. Уникальный проект «Мы разные, но мы едины» стартовал в здании, которое само по себе является иллюстрацией нашего суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости с экскурсией 4 июля побывала делегация Гомельской области – женщины самых разных профессий: от сельского хозяйства до промышленности, от социальной сферы до медиа. Как это было – в репортаже наших корреспондентов.

Во Дворце Независимости сегодня было особенно красиво. И дело не только в белоснежных колоннах и парадных залах – сюда приехали те, кто каждый день создает историю страны своим трудом, теплом и заботой. Стартовал уникальный республиканский проект «Мы разные, но мы едины». Идея родилась у представительниц Белорусского союза женщин, который объединяет более 197 тысяч единомышленниц. Они обратились к Президенту с просьбой – в Год белорусской женщины дать возможность прекрасной половине страны посетить Дворец Независимости. Глава государства откликнулся. Теперь большие делегации от каждой области в течение нескольких месяцев будут посещать этот символ белорусской государственности.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

В Год белорусской женщины – это просто символично, когда Дворец Независимости открывает свои двери для женщин, для тех, чей это год. Каждая женщина понимает свою важность, свою значимость в этой стране, свою необходимость в этой стране.

4 июля во Дворце Независимости принимали делегацию Гомельской области. Гостьи побывали в Зале торжественных церемоний, где проходят важнейшие государственные мероприятия, заглянули в Зеленый зал ,место исторических переговоров «нормандской четверки» и Каминный зал, где глава государства проводит встречи с зарубежными делегациями. Для участниц экскурсии – это возможность своими глазами увидеть, где пишется современная история Беларуси и принимаются решения, определяющие путь развития страны.

Вероника Павлова, первый секретарь Мозырского районного комитета БРСМ:

Не то чтобы даже приятно – это большая честь в Год белорусской женщины посетить такое значимое место и конечно же это все больше впечатляет, потому что все это построено и спроектировано нашими белорусами.