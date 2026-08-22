Экскурсия для представительниц Минской области прошла во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости 22 августа особенная атмосфера. Символ белорусской государственности принимает представительниц Минской области. Все они – участницы республиканского проекта «Мы разные, но мы едины». Его идея родилась у Белорусского союза женщин. Активистки обратились к Президенту с просьбой – в Год белорусской женщины посетить Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь большие делегации из всех регионов приезжают в монументальное здание, где принимаются судьбоносные решения для страны. 22 августа Дворец Независимости посещают около 120 человек. Это труженицы села, врачи, учителя, работники культуры и промышленности. Каждая из них – пример того, как быть успешной в профессии, а также любящей мамой и женой.

Светлана Катович, заместитель директора по качеству предприятия «Солигорская птицефабрика»:

Я очень сильно этого хотела и невероятно счастлива, что попала именно в этом году, в Год белорусской женщины, в составе делегации Белорусского союза женщин. Я восхищена. Вы знаете, наверное, это то впечатление, которое останется со мной не на долгие годы, а на всю жизнь. И пронесу это чувство, когда вернусь на свое предприятие, поделюсь с коллегами, с друзьями, с близкими, с родными о том, что я побывала в этом уникальном месте.

Представительницы Минской области знакомятся с особенностями каждого из залов Дворца Независимости. Каждое помещение уникально, со своим неповторимым стилем. Современные решения здесь органично сплетаются с национальным колоритом. Особо внимание деталям: все элементы созданы вручную белорусскими мастерами.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Желающих посетить Дворец Независимости не становится меньше, безусловно. Это такое, я бы сказала, даже такое сакральное место уже для каждой женщины. Особенно те, кто побывал здесь. А здесь женщины из разных уголков нашей страны и отдаленных уголков. И когда они приезжают и рассказывают о своих впечатлениях, конечно, те, кто их слушает, те, кто их замечает, тут же приходят письма, и к нам в Белорусский союз женщин с желаниями, с пожеланиями эту историю продолжить.