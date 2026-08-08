Чествование тружениц села! В Бешенковичах прошла акция «Хлеб на ладонях женщины»

Хлебом-солью в Бешенковичах накануне встречали тружениц села – тех, кто день за днем обеспечивает продовольственную безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чествование прошло в рамках акции «Хлеб на ладонях женщины». Заслуженные дипломы и памятные подарки вручили лучшим работницам местных предприятий. За каждым убранным гектаром и каждым полученным литром молока стоит тяжелый труд, который чаще всего остается за кадром. Эти скромные героини полей и ферм не привыкли к громким аплодисментам. Душевная инициатива Белорусского союза женщин призвана восполнить этот пробел.

Людмила Коваленок, животновод сельхозпредприятия «АСБ-Агро Новатор»: Сначала была в полеводах, а потом пошла на телятницы. Больше 15-16 лет я работаю уже телятницей на одном месте, а на самом предприятии работаю уже 25 лет. Приходишь на работу и сразу смотришь на телят. Какие они там здоровенькие бегают, и у самой душа радуется.

Алла Райцес, председатель Объединенной организации Белорусского союза женщин Беларусбанка:

Республика Беларусь самостоятельно обеспечивает себя продовольствием. И мы гордимся этим. И поэтому труд хлеборобов и тружеников села – это те, кто выращивает телят, свиней, птичницы, очень важен для нас. Чтобы любить такую работу, первое, что нужно, – быть патриотом своей страны, своей земли. Потому что эти женщины работают на родной земле. Они любят свой народ.

В Год белорусской женщины к труженицам села – особое внимание. Ведь на их хрупких, но сильных плечах держатся не только продовольственная безопасность, но также мир, спокойствие и благополучие всей страны.