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Правильный уход творит чудеса – узнали, как позаботиться о сохранности зимней обуви

10 января 2026 14:41
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Правильный уход творит чудеса – узнали, как позаботиться о сохранности зимней обуви-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Зима – настоящее испытание для любимой обуви. Снег, слякоть, реагенты, но правильный уход творит чудеса. Давайте спросим у продавцов обуви, как защитить свои сапожки, чтобы они радовали нас не один сезон.

Для этого отправимся в один из столичных торговых объектов за консультацией по выбору зимней обуви и средств по уходу.

Правильный уход творит чудеса – узнали, как позаботиться о сохранности зимней обуви-3

Настасья Пинчук:
Дарья, расскажите, как правильно ухаживать за обувью зимой? 

Дарья Ковалевич, товаровед:
Есть два вида обуви – гладкая кожа и замша. Для гладкой кожи, чтобы обработать ее специальными средствами, нужно изначально ее чистить от грязи и пыли. Если это гладкая кожа, то мы используем губку для гладкой кожи бесцветного или черного цвета. Далее можно будет нанести средство от защиты от загрязнений, воды и реагентов.

А за какое время наносится это средство?

До выхода на улицу, на ночь. Оно просохнет за ночь, и утром можно уже будет обувь обувать. Следующая у нас есть обувь из замши и нубука. У них тоже есть специальная щеточка, она ворсистого такого плана идет, ею прочистили. Все ворсинки собрались, и далее мы обрабатываем средством для кожи и нубука от загрязнений, от соли.

Правильный уход творит чудеса – узнали, как позаботиться о сохранности зимней обуви-5

Уход за обувью – это просто. Для очистки используйте салфетки, щетки или губки. Для защиты и цвета – краски в виде спреев, аэрозолей, кремов, а также специальные пропитки от соли и грязи. Важно: выбирайте продукты под ваш материал, будь то кожа, замша или нубук.

Подробнее смотрите в видео.

# Обувь # зима

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