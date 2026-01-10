Правильный уход творит чудеса – узнали, как позаботиться о сохранности зимней обуви

Для этого отправимся в один из столичных торговых объектов за консультацией по выбору зимней обуви и средств по уходу.

Настасья Пинчук, корреспондент: Зима – настоящее испытание для любимой обуви. Снег, слякоть, реагенты, но правильный уход творит чудеса. Давайте спросим у продавцов обуви, как защитить свои сапожки, чтобы они радовали нас не один сезон.

Настасья Пинчук:

Дарья, расскажите, как правильно ухаживать за обувью зимой?

Дарья Ковалевич, товаровед:

Есть два вида обуви – гладкая кожа и замша. Для гладкой кожи, чтобы обработать ее специальными средствами, нужно изначально ее чистить от грязи и пыли. Если это гладкая кожа, то мы используем губку для гладкой кожи бесцветного или черного цвета. Далее можно будет нанести средство от защиты от загрязнений, воды и реагентов.

– А за какое время наносится это средство?

– До выхода на улицу, на ночь. Оно просохнет за ночь, и утром можно уже будет обувь обувать. Следующая у нас есть обувь из замши и нубука. У них тоже есть специальная щеточка, она ворсистого такого плана идет, ею прочистили. Все ворсинки собрались, и далее мы обрабатываем средством для кожи и нубука от загрязнений, от соли.