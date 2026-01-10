Финляндия официально присоединилась к самым милитаризированным странам Европы. Страна окончательно вышли из Оттавской конвенции и теперь может производить, хранить и применять противопехотные мины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти оправдывают данный шаг защитой от внешних угроз. Но на деле под этим предлогом они начинают минировать собственные границы. Такая стратегия создает прямую угрозу для жизни финнов. Теперь даже поход в лес может оказаться смертельным.

Решение о выходе из конвенции не стало неожиданностью. Финляндия готовилась к нему целых полгода вместе с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Все эти страны уже денонсировали договор. В результате на восточных границах ЕС формируется сплошной пояс государств, которые сознательно возвращаются к практике минных полей. Более того, Литва и Финляндия уже анонсировали совместное производство мин.