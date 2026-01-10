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Финляндия официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

10 января 2026 13:55
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Финляндия официально присоединилась к самым милитаризированным странам Европы. Страна окончательно вышли из Оттавской конвенции и теперь может производить, хранить и применять противопехотные мины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин-2

Власти оправдывают данный шаг защитой от внешних угроз. Но на деле под этим предлогом они начинают минировать собственные границы. Такая стратегия создает прямую угрозу для жизни финнов. Теперь даже поход в лес может оказаться смертельным. 

Решение о выходе из конвенции не стало неожиданностью. Финляндия готовилась к нему целых полгода вместе с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Все эти страны уже денонсировали договор. В результате на восточных границах ЕС формируется сплошной пояс государств, которые сознательно возвращаются к практике минных полей. Более того, Литва и Финляндия уже анонсировали совместное производство мин.

# Международная политика

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