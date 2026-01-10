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Как изменилась роль белорусской женщины – рассказала председатель Минской организации БСЖ

10 января 2026 14:32
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2026 год объявлен Годом белорусской женщины, соответствующий указ уже подписан, а это значит, еще больше внимания и поддержки нашим красавицам гарантированы. Как восприняли эту новость в самой многочисленной женской организации республики? Узнаем из первых уст.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Екатерина Петровна Лучина, председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин», начальник управления культуры Мингорисполкома.

Александр Стасевич, ведущий:
Екатерина, что мы ждем от этого года? Это год признания заслуг белорусской женщины, признания вклада? Или это год новых возможностей для женщины?

Как изменилась роль белорусской женщины – рассказала председатель Минской организации БСЖ-2

Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Мне кажется, все вместе. Это и признание нас, женщин, нашего вклада в развитие нашей любимой республики. И в том числе это большие возможности в этом году. У нас очень много планов на этот год. Я надеюсь, что мы не подведем нашего главу государства, когда он назначил указом, что этот год будет Годом белорусской женщины, и мы сделаем много полезного и интересного, внесем что-то новое в наше общество.

Как изменилась роль белорусской женщины – рассказала председатель Минской организации БСЖ-4

Александр Стасевич:
Какой он, вот этот портрет белорусской женщины?

Екатерина Лучина:
Мне кажется, вообще он многогранен. У нас женщина – это и образованная, и профессионально состоявшаяся. Это и сильная духом, и ответственная. Это и хранительница домашнего очага, и семейных каких-то традиций. Поэтому тут можно долго перечислять. На самом деле женщина многолика, многогранна, и у нее очень много хороших и важных качеств.

Юлия Самусенко, ведущая:
Как, по-вашему, изменилась роль белорусской женщины за последние 10-15 лет?

Екатерина Лучина:
Наверное, лет 10-15 назад в приоритете у женщины была семья. Сейчас они могут это все совмещать. Мы видим, что у нас очень много женщин, в том числе многодетные матери, которые имеют по 3-4 ребенка, и они могут совмещать и семью, и карьеру, и общественную деятельность. Поэтому я думаю, что время идет, все меняется, и на сегодняшний день женщины могут все.

Подробнее смотрите в видео.

# Женщины Беларуси # ОО «Белорусский союз женщин» # Год белорусской женщины

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