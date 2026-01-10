Как изменилась роль белорусской женщины – рассказала председатель Минской организации БСЖ

2026 год объявлен Годом белорусской женщины, соответствующий указ уже подписан, а это значит, еще больше внимания и поддержки нашим красавицам гарантированы. Как восприняли эту новость в самой многочисленной женской организации республики? Узнаем из первых уст. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Екатерина Петровна Лучина, председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин», начальник управления культуры Мингорисполкома. Александр Стасевич, ведущий:

Екатерина, что мы ждем от этого года? Это год признания заслуг белорусской женщины, признания вклада? Или это год новых возможностей для женщины?

Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Мне кажется, все вместе. Это и признание нас, женщин, нашего вклада в развитие нашей любимой республики. И в том числе это большие возможности в этом году. У нас очень много планов на этот год. Я надеюсь, что мы не подведем нашего главу государства, когда он назначил указом, что этот год будет Годом белорусской женщины, и мы сделаем много полезного и интересного, внесем что-то новое в наше общество.