Как изменилась роль белорусской женщины – рассказала председатель Минской организации БСЖ

2026 год объявлен Годом белорусской женщины, соответствующий указ уже подписан, а это значит, еще больше внимания и поддержки нашим красавицам гарантированы. Как восприняли эту новость в самой многочисленной женской организации республики? Узнаем из первых уст.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Екатерина Петровна Лучина, председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин», начальник управления культуры Мингорисполкома.
Александр Стасевич, ведущий:
Екатерина, что мы ждем от этого года? Это год признания заслуг белорусской женщины, признания вклада? Или это год новых возможностей для женщины?
Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Мне кажется, все вместе. Это и признание нас, женщин, нашего вклада в развитие нашей любимой республики. И в том числе это большие возможности в этом году. У нас очень много планов на этот год. Я надеюсь, что мы не подведем нашего главу государства, когда он назначил указом, что этот год будет Годом белорусской женщины, и мы сделаем много полезного и интересного, внесем что-то новое в наше общество.
Александр Стасевич:
Какой он, вот этот портрет белорусской женщины?
Екатерина Лучина:
Мне кажется, вообще он многогранен. У нас женщина – это и образованная, и профессионально состоявшаяся. Это и сильная духом, и ответственная. Это и хранительница домашнего очага, и семейных каких-то традиций. Поэтому тут можно долго перечислять. На самом деле женщина многолика, многогранна, и у нее очень много хороших и важных качеств.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как, по-вашему, изменилась роль белорусской женщины за последние 10-15 лет?
Екатерина Лучина:
Наверное, лет 10-15 назад в приоритете у женщины была семья. Сейчас они могут это все совмещать. Мы видим, что у нас очень много женщин, в том числе многодетные матери, которые имеют по 3-4 ребенка, и они могут совмещать и семью, и карьеру, и общественную деятельность. Поэтому я думаю, что время идет, все меняется, и на сегодняшний день женщины могут все.
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