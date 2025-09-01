«Результаты наших выпускников только повышаются» – об итогах вступительной кампании поговорили с экспертом

Таланты и победители олимпиад, а также педагоги, которые умеют привить любовь к предмету и учебе. С какими достижениями идем в школу? Кто показывает пример сверстникам своими успехами? Кто летом покорял новые образовательные вершины и вернется в класс с кубками и медалями? Кем гордятся учителя, родители и вся страна? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
«Хочу свою жизнь связать с биологией и химией» – рассказываем о победителе Менделеевской олимпиады.
Екатерина Забенько, ведущая:
Гордимся ли нашими выпускниками? Сколько среди них стобалльников? Меняется ли этот результат из года в год?
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Год за годом результаты наших выпускников только повышаются. Мы безмерно горды этими самыми важными, знаковыми достижениями наших учащихся. В этом учебном году мы выпустили более 12 тысяч выпускников. Среди них есть 233 победителя городской и республиканской олимпиады. Практически все они сегодня уже студенты. Среди наших ребят более 300 – обладатели стобалльных версификаторов по результатам централизованного экзамена и централизованного тестирования. 57 ребят получили 200 баллов в сумме по двум испытаниям. Три учащихся – трехсотбалльный результат. Даже среди наших ребят есть пять человек, которые взяли максимальный результат. Три сотни по результатам централизованного экзамена и централизованного тестирования, и абсолютный стобалльный результат аттестата об общем среднем образовании.
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