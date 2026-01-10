Настоящий марафон знаний на выставке «Моя Беларусь». Проект «Моя Наука» стартовал в Минском международном выставочном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно не только познакомиться с технологическими разработками, но и пообщаться с учеными и писателями. В программе презентации книг, захватывающие лекции и интерактивы.

Для людей на самом деле удивительно попадать на стенд Академии наук. Восторгаются тем, что Академия охватывает вообще все направления, все сферы нашей жизни. От медицины до истории, до космоса. Академия наук занимается всем. И у нас здесь есть люди, которые простым языком могут вообще рассказать про любую вещь.

Ирина Дубенецкая, старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси:

Вельмі здорава, што на такой вялікай выставе мы можам расказаць пра свой праект. І мы цешымся, што наш праект сам па сабе папулярны, таму што першае выданне разышлося па чытачах.

В целом выставка знакомит с достижениями государства в экономике, культуре, спорте и науке. Для посетителей она будет открыта до 23 февраля.