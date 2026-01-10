Как появилась идея конкурса «Экологичный пластик»? Пообщались с председателем Молодёжного совета

Как превратить пластиковую крышку в искусство, а экологическую сознательность – в тренд? Уже сейчас белорусская молодежь дает удивительные ответы на эти вопросы. Недавно завершился масштабный республиканский фотоконкурс «Экологичный пластик», который собрал более 700 работ со всей страны. О том, какие идеи поразили жюри, расскажет наш гость.

Юрий Царев, ведущий:

Вы знаете, пластик это такой бич сейчас, наверное, первой половины XXI века, потому что ученые говорят о вреде микропластика. Частицы накапливаются у нас в организме, и еще последствия не изучены. А здесь у нас тема, что называется, на злобу дня не только в Беларуси, но и во всем мире. Как пришла идея ее затронуть?

Ян Острожинский, председатель Молодежного совета при Палате представителей Республики Беларусь:

Идея пришла неожиданно. В составе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России я посетил Смоленск на действующем семинаре Парламентского собрания по вопросам молодежной политики в Союзном государстве. Семинар проходил в молодежном центре «Пушкинский», очень интересное место, в котором находился велошредер по переработке пластиковых крышечек, из которых в дальнейшем изготавливали значки и брелоки методом термообработки.

И стало очень интересно, как у нас вообще в целом занимаются переработкой пластика, сохранением экологии в нашей стране. Было интересно, как это осуществляет наша молодежь, белорусская. Соответственно, по приезду один, естественно, сам не можешь это сделать. Всегда у нас есть соратники, коллеги, с которыми советуешься, как это сделать лучше, как правильно. Собрали рабочую группу в молодежном сайте при Палате представителей, разработали положение и запустили фотоконкурс.