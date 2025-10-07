Как укомплектованы кадрами столичные учреждения образования – узнали в Мингорисполкоме

Учитель – одна из самых благородных профессий. Ведь эти люди не только передают знания, воспитывают нравственные ценности, но и становятся примером для подрастающего поколения. Помогают раскрыть потенциал и зачастую сделать первый шаг в поиске места в жизни. 5 октября профессиональный праздник отметили учителя, воспитатели, преподаватели, работники системы образования. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Рекордный набор на педагогические специальности – о причинах поговорили с директором колледжа.

Юлия Алексеюк, ведущая:

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