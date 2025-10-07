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Как укомплектованы кадрами столичные учреждения образования – узнали в Мингорисполкоме

07 октября 2025 16:43
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Учитель – одна из самых благородных профессий. Ведь эти люди не только передают знания, воспитывают нравственные ценности, но и становятся примером для подрастающего поколения. Помогают раскрыть потенциал и зачастую сделать первый шаг в поиске места в жизни. 5 октября профессиональный праздник отметили учителя, воспитатели, преподаватели, работники системы образования. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Рекордный набор на педагогические специальности – о причинах поговорили с директором колледжа.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Как вы оцениваете укомплектованность кадрами в столичных учреждениях образования?

Как укомплектованы кадрами столичные учреждения образования – узнали в Мингорисполкоме-2

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
В целом учреждения образования на начало учебного года и на сегодня кадрами укомплектованы. Конечно, мы не можем сегодня говорить о стопроцентной укомплектованности. Но в целом работа системы обеспечена кадрами. В каждом учреждении образования на 100 % предприняты все необходимые меры для того, чтобы образовательный процесс и с детками дошкольного возраста, и с детьми в школах и гимназиях, и в учреждениях среднего специального образования осуществлялся полноценно, чтобы проводились все необходимые занятия.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Ольга Смирнова # Образование в Беларуси

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