В парке Горького проходит молодёжный фестиваль профессий

Учреждения высшего, среднего специального и профессионально технического образования, а также предприятия подготовили интерактивные зоны. Здесь можно познакомиться с десятками востребованных специальностей – от спасателя, врача и учителя до инженера, дизайнера и программиста. В рамках фестиваля работают 15 тематических зон, среди которых «Служба спасения», «Медицинский пункт», «Арт-территория» и «Промышленность будущего».

Алина Боднар, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка: В фестивале профессий я участвую впервые. На самом деле мне, в целом очень нравится энергия этого мероприятия, потому что я вижу то, что студенты сплочаются, общаются, Это не сидеть дома, в общагах. Также до этого мы были на возложении, и я считаю, что это тоже важно.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Уже не в первый раз в День города проводится замечательное мероприятие – фестиваль профессий. Это мероприятие для детей и молодежи всех возрастов. Мастер-классы, которые проводят наши учреждения образования, посещают ребята, которые сейчас являются учащимися школ и даже дети дошкольного возраста с удовольствием переходят от станции к станции.

Также на фестивале был организован необычный квест – каждый участник на старте получил свою первую трудовую книжку, а на финише – призы и подарки.