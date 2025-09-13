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В парке Горького проходит молодёжный фестиваль профессий

13 сентября 2025 13:40
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Мастер-классы, квесты, профориентационные игры и выставки техники. В Центральном детском парке Горького проходит молодежный фестиваль профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парке Горького проходит молодёжный фестиваль профессий-2

Учреждения высшего, среднего специального и профессионально технического образования, а также предприятия подготовили интерактивные зоны. Здесь можно познакомиться с десятками востребованных специальностей – от спасателя, врача и учителя до инженера, дизайнера и программиста. В рамках фестиваля работают 15 тематических зон, среди которых «Служба спасения», «Медицинский пункт», «Арт-территория» и «Промышленность будущего».

В парке Горького проходит молодёжный фестиваль профессий-4

Алина Боднар, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:
В фестивале профессий я участвую впервые. На самом деле мне, в целом очень нравится энергия этого мероприятия, потому что я вижу то, что студенты сплочаются, общаются, Это не сидеть дома, в общагах. Также до этого мы были на возложении, и я считаю, что это тоже важно.

В парке Горького проходит молодёжный фестиваль профессий-6

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Уже не в первый раз в День города проводится замечательное мероприятие – фестиваль профессий. Это мероприятие для детей и молодежи всех возрастов. Мастер-классы, которые проводят наши учреждения образования, посещают ребята, которые сейчас являются учащимися школ и даже дети дошкольного возраста с удовольствием переходят от станции к станции.

Также на фестивале был организован необычный квест – каждый участник на старте получил свою первую трудовую книжку, а на финише – призы и подарки.

# Фестиваль # День города в Минске # Ольга Смирнова

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