Робототехника, авиация, педагогика – какие ещё профильные классы есть в школах Минска?

В профессию осознано. Именно с этой столичной школы началась история инженерных классов, причем не так давно. И уже есть результат: из 18 выпускников 2025 года 15 выбрали инженерную специальность и поступили в ведущие вузы страны.

Татьяна Сикирицкая, заместитель директора ГУО «Средняя школа № 52 г.Минска»:

В нашей школе функционируют классы профильной направленности – инженерной направленности, педагогической, и в этом году, в 2025-м, мы открыли класс аграрной направленности.

Милана Михалюк, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 52 г.Минска»:

Ребята, учащиеся начальных классов, занимаются с робототехническими наборами, то есть у этого робота очень большие возможности. Помимо алгоритмизации, конструирования, вы можете видеть лего-наборы, мы в Год благоустройства создали свой экологический проект.

А ведь этим ребятам нет и 10 лет. Стартуют будущие инженеры с занятий по робототехнике. Позже изучают скетч-программирование, графический дизайн, 3D-моделирование, основы искусственного интеллекта. Причем все эти предметы учащимся преподают их же учителя, которые прошли соответствующие курсы повышения квалификации. Заинтересованы педагоги – заинтересованы и дети.

Татьяна Сикирицкая:

Мы формируем инженерное мышление для осознанного выбора до профильного направления, а потом будущего и профильного направления.

Я б в учителя пошел, пусть меня научат. Педагогические классы впервые открылись в стране еще в 90-х, и на тот момент учиться в них было престижно. Сегодня тенденция вернулась.

Татьяна Рудозуб, заместитель директора ГУО «Средняя школа № 52 г.Минска»:

Педагогические классы в нашей школе существуют уже три года. Обучаясь в этом педагогическом классе, учащиеся имеют льготы при поступлении в вузы на педагогические специальности. Они проходят туда по собеседованию, предоставляя свое портфолио. Чтобы учащиеся понимали, что профессия педагога не ограничивается только учителем-предметником, им рассказывают и о других педагогических специальностях, причем дают возможность примерить ее на себя.

Начиная с пятого класса в этой школе занимаются и военно-патриотическим воспитанием. Это еще одно направление, которое развивают в учреждении, причем с перспективой в будущем открыть военные классы.

Анна Меркушевич, корреспондент:

А эта школа распахнула свои двери буквально 1 сентября. Расположена она в одном из самых новых микрорайонов столицы «Минск-Мир» и рассчитана на 1 056 учащихся. Здесь также будут работать профильные классы – железнодорожные.

Евгений Гречушник, директор ГУО «Средняя школа № 227 г. Минска»:

Мы набрали первый класс, 5 «А» класс железнодорожной направленности. Пока мы будем работать с ними в рамках дополнительного образования, будет у них кружок по изучению истории Белорусской железной дороги. В дальнейшем, когда они уже подрастут, мы будем проводить профильное образование. Хотим, чтобы дети шли уже в 10-й класс осознанно.

А это столичное учреждение образования открывает дорогу в небо, в мир авиации. Расположено оно также в микрорайоне «Минск-Мир». В 2023 году был подписан договор о сотрудничестве 226-й школы столицы с Белорусской государственной академией авиации и открыты профориентационные классы.

Наталья Пшеничная, директор Гуо «Средняя школа №226 г.Минска»:

В нашем случае это, безусловно, буква А. А – авиационный. 7 «А», 6 «А» ,и в этом году 5 «А». Туда попадают детки, мотивированные на выбор авиационной профессии в будущем. Мы посещаем нашу Академию авиации, участвуем в фестивалях, в конкурсах, в различных мероприятиях. Они нас приглашают на свои линейки, мы там бываем. Мы дружим с нашими Мачулищами, мы посещаем Липки. Сегодня в стране достаточно активно развиваются шесть профильных направлений: педагогическое, спортивно-педагогическое, военно-патриотическое, инженерное, аграрное и медицинское.