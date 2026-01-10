Аспиранты БГПУ удостоены стипендий Президента Беларуси

В исследовательские лаборатории все больше приходит молодых ученых. Стимулы для этого у них есть. В этом году стипендии Президента Беларуси будут выплачиваться 55 аспирантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их назначили по распоряжению главы государства тем, кто ведет исследования в области технических, химических, медицинских и сельскохозяйственных, а также экономических наук и цифровых технологий. Направления особенно востребованные в нашей стране, развитие по которым должно быть непрерывным. Чтобы Беларусь оставалась конкурентоспособной, а значит, улучшала благосостояние своих граждан. В числе стипендиатов трое аспирантов Белорусского государственного педагогического университета. Анастасия Шалесная получила поддержку за разработку и обоснование подхода в обучении учащихся по предмету «информатика». Методика актуальна для 6–8-х классов.

Анастасия Шалесная, преподаватель физико-математического факультета БГПУ:

Мультипредметный подход предполагает, что при обучении учащихся учебному предмету «информатика» на уроках используются знания из других учебных предметов, таких как «химия», «физика», «биология», «математика». Для педагогов мы разрабатываем методические рекомендации по работе с различными учебными заданиями, которые разрабатываются для учащихся. Мне очень приятно, что в нашей стране настолько поддерживают талантливую молодежь. На мой взгляд, поддержка страны, университета дает большую уверенность для молодых ученых.