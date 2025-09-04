Вступительная 2025 – подвели итоги с зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома

Вступительная кампания в учреждения среднего специального и профессионально-технического образования завершена. Обсудим итоги с нашей гостей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ольга Смирнова – заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета.
Александр Меженный, ведущий:
Насколько жаркой выпала эта пора в 2025 году для нас? Было какое-то количество нововведений. Насколько востребовано среднее специальное и профессионально-техническое образование в этом году?
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:
Эта вступительная кампания была не жарче, чем в предыдущие годы. Но это в среднем. А для тех, кто в этом году принимал решение и делал выбор в пользу дальнейшего обучения в колледжах, наверняка это лето было более ответственным и действительно более жарким.
Вместе с тем нас радуют результаты: выполнены все контрольные цифры приема в колледжах Минска, которые были заложены, которые были утверждены. На заявленные места пришло значительно большее количество желающих из числа ребят, которые завершили обучение в 9 классе, да и в 11 классе в том числе. И на сегодня все колледжи Минска укомплектованы на 100 % учащимися.
Александр Меженный:
А какое учебное заведение «штурмовали» больше всех? Есть статистика, куда был наибольший конкурс? Или топ-3?
Ольга Смирнова:
Не на правах рекламы, одним из наиболее востребованных колледжей города Минска явился, как всегда впрочем, Минский государственный колледж цифровых технологий. Минский колледж архитектуры и строительства не отставал по количеству желающих в нем обучаться. И по проходному баллу в топ вошли также лингвогуманитарный колледж, Минский городской педагогический колледж востребован среди молодежи.
Илья Нечаев, ведущий:
Были какие-то нововведения, изменения в правилах, по сравнению с 2024 годом? Как они отработались?
Ольга Смирнова:
Как таковых нововведений не было. Были внесены небольшие коррективы в сроки вступительной кампании исключительно в интересах абитуриентов, потому что немножечко раздвинутые сроки вступительной кампании позволили абитуриенту использовать все возможные шансы на поступление. Если мы говорим о выпускниках 11 классов, если абитуриент не поступил в учреждение высшего образования, он мог претендовать на поступление на программы среднего специального образования.
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