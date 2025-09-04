Вступительная 2025 – подвели итоги с зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома

Александр Меженный, ведущий:

Насколько жаркой выпала эта пора в 2025 году для нас? Было какое-то количество нововведений. Насколько востребовано среднее специальное и профессионально-техническое образование в этом году?

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:

Эта вступительная кампания была не жарче, чем в предыдущие годы. Но это в среднем. А для тех, кто в этом году принимал решение и делал выбор в пользу дальнейшего обучения в колледжах, наверняка это лето было более ответственным и действительно более жарким.

Вместе с тем нас радуют результаты: выполнены все контрольные цифры приема в колледжах Минска, которые были заложены, которые были утверждены. На заявленные места пришло значительно большее количество желающих из числа ребят, которые завершили обучение в 9 классе, да и в 11 классе в том числе. И на сегодня все колледжи Минска укомплектованы на 100 % учащимися.

Александр Меженный:

А какое учебное заведение «штурмовали» больше всех? Есть статистика, куда был наибольший конкурс? Или топ-3?

Ольга Смирнова:

Не на правах рекламы, одним из наиболее востребованных колледжей города Минска явился, как всегда впрочем, Минский государственный колледж цифровых технологий. Минский колледж архитектуры и строительства не отставал по количеству желающих в нем обучаться. И по проходному баллу в топ вошли также лингвогуманитарный колледж, Минский городской педагогический колледж востребован среди молодежи.