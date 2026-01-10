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На Филиппинах продолжаются поиски рабочих под завалами свалки

10 января 2026 14:05
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В филиппинской деревне Биналив продолжаются поиски рабочих под завалами свалки, которая обрушилась на здания местной компании по переработке отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах продолжаются поиски рабочих под завалами свалки-2

ЧП унесло жизни по меньше мере четырех человек. Их тела обнаружили лишь спустя сутки поисков. Более 30 до сих пор числятся пропавшими без вести. С каждым часом надежда найти их тает, спасательные отряды не выносят тяжелейших условий работы. Местные власти уже объявили поисковую операцию бессрочной.

# ЧП

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