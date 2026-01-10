Минск предлагает любителям лыжного спорта 14 оборудованных трасс

До 200 человек ежедневно становятся на лыжню, проложенную в Партизанском районе столицы. Ее протяженность составляет 2 700 метров. Организован прокат инвентаря. Судя по толщине снежного покрова, сезон здесь продлится минимум до середины марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Федотов, житель Минска:

Я с детства лыжи люблю. Хотел всегда заниматься биатлоном, лыжами. И попросил, чтобы меня завели. С 11 лет занимался, и оттуда уже любовь. Постоянно каждый год езжу. Повзрослел, чуть пореже стало, конечно. Но все равно, раз пять в месяц стараюсь выезжать.

Дмитрий Кручинин, директор Партизанского физкультурно-оздоровительного центра Минска:

Сейчас заготавливаем снег, но пока катаются посетители на естественном снегу. Но в будущем мы планируем добавить искусственный. Сделать подушку где-то не менее 40 сантиметров.