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В чём преимущество профильного образования – объяснила эксперт

01 сентября 2025 15:47
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Таланты и победители олимпиад, а также педагоги, которые умеют привить любовь к предмету и учебе. С какими достижениями идем в школу? Кто показывает пример сверстникам своими успехами? Кто летом покорял новые образовательные вершины и вернется в класс с кубками и медалями? Кем гордятся учителя, родители и вся страна? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Хочу свою жизнь связать с биологией и химией» – рассказываем о победителе Менделеевской олимпиады.

Екатерина Забенько, ведущая:
Я думаю, что огромное значение имеет профильное образование, которое сегодня есть практически во всех школах, учреждениях образования. Потому что ребята с малых лет уже начинают изучать тот предмет, с которым потом дальше идут по жизни с гораздо более высокой квалификацией.

В чём преимущество профильного образования – объяснила эксперт-2

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Сегодня действительно система профильного образования выкристаллизована таким образом, что каждый ребенок у нас имеет возможность заранее, еще обучаясь в школе либо гимназии, определиться со своими в будущем профессиональными интересами. Возможно, на протяжении первого года этого определения еще нет. Обучаясь в восьмом, девятом, десятом классе, вдруг почувствовав, что все-таки выбранное направление ошибочно, это направление поменять. Ребята получают возможность, в зависимости от своих образовательных запросов и возможностей учреждений образования на повышенном уровне изучать самые разные конфигурации предметов.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Ольга Смирнова # Образование в Беларуси # Школьники

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