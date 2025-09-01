В чём преимущество профильного образования – объяснила эксперт

Таланты и победители олимпиад, а также педагоги, которые умеют привить любовь к предмету и учебе. С какими достижениями идем в школу? Кто показывает пример сверстникам своими успехами? Кто летом покорял новые образовательные вершины и вернется в класс с кубками и медалями? Кем гордятся учителя, родители и вся страна? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Хочу свою жизнь связать с биологией и химией» – рассказываем о победителе Менделеевской олимпиады.

Екатерина Забенько, ведущая:

Я думаю, что огромное значение имеет профильное образование, которое сегодня есть практически во всех школах, учреждениях образования. Потому что ребята с малых лет уже начинают изучать тот предмет, с которым потом дальше идут по жизни с гораздо более высокой квалификацией.