В Беларуси приступили к созданию коллекций школьной формы на новый учебный год

Предприятия «Беллегпрома» приступили к созданию коллекций школьной формы на новый учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детям рекомендовано придерживаться делового стиля в одежде. На выбор – десятки фасонов. Это возможность проявить свою индивидуальность, не выходя за рамки дресс-кода. Работа в швейных цехах уже кипит. О школьных трендах предстоящего сезона расскажет Влада Родовская.

На солигорском швейном предприятии подготовка к школьному сезону в самом разгаре. Строчка за строчкой здесь создают образы учащихся на 2025-й. Над каждой моделью работает группа дизайнеров и технологов. Всего же за лето здесь планируют отшить 25 тысяч изделий.

Татьяна Ярота, генеральный директор швейного предприятия:

Мы создали такую коллекцию, чтобы деткам было удобно. Так, допустим, в джемперной группе для мальчиков у нас имитация мужской сорочки. Это создает комфорт и удобство во время учебного процесса. В линейке палитр у швейной фабрики в этом сезоне лидирует темно-синий. Наряду с классикой популярен и оверсайз. Джемпера с сорочкой, брюки-палаццо, разного фасона юбки – разнообразие коллекции позволяет собрать самый модный лук делового стиля.

Елена Ефанкова, начальник художественной мастерской швейного предприятия:

Модели создаются исходя из прошлых лет. Мы смотрим новые тенденции, берем опыт из прошлых сезонов, что было больше востребовано. Безупречный крой, современные силуэты. Но главное – качество.

Влада Родовская, корреспондент:

Для изготовления школьной формы используются только ткани высокого качества. Натуральные волокна – в основном хлопок. Одежда должна быть износостойкой, не маркой и из дышащего материала. Главный акцент – на комфорт учащихся. Над созданием образов в этом швейном цеху трудятся около 200 человек. В день здесь изготавливают порядка тысячи изделий. Аккуратно, тщательно, трепетно, как для себя. Единой формы в этом учебном году не будет. Однако рекомендации для учреждений образования разработаны: решение об образе учащегося каждая школа будет принимать самостоятельно. Соблюдение дресс-кода – обязательное условие.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Какие выбрать виды одежды, какой фасон – определит родитель. Вместе с тем в учреждениях образования уже несколько лет существуют подходы, когда учреждениям свойственны отдельные элементы в одежде, которые одинаковы для всех учащихся. Например, одинаковые галстуки, одинаковые жилеты, это может быть и полный костюмный комплект.