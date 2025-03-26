Скабеева: Лукашенко – тот человек, который способен проявить заботу о народе, он отец нации

Белорусы идут путем мира и созидания, справедливости и широких возможностей для каждого – об этом заявил Александр Лукашенко, вступая в должность Президента Беларуси. Торжественная церемония инаугурации – исторический момент для нашего государства и его народа. Начинается отсчет нового периода жизни страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Скабеева, телеведущая (Россия):

Нужно, чтобы был человек во главе государства, который способен заботиться о населении, о народе в таком большом, глобальном смысле этого слова. Вот Лукашенко Александр Григорьевич – а я в самом деле не то чтобы могу говорить, что знаю его хорошо, это было бы, наверное, нескромно, но как будто бы немного его узнала – мне кажется, он ровно такой человек, который способен проявить заботу о населении. И в этом смысле тоже, наверное, отчасти высокопарно, но такой отец нации.

Я знаю, что он не очень любит, когда его называют Батька, но он действительно стал Батькой для белорусского народа. И человек при этом сохраняет и чувство юмора, который сохраняет иронию, понимает, что такое самоирония, который, в принципе, следит за ситуацией, обстоятельствами и является еще и очень гибким политиком. А это тоже имеет значение, когда все меняется настолько быстро, условия настолько жесткие. Сохранить себя как личность, сохранить страну как государство, сохранить народ как общность – это, конечно, очень непростая задача. Вот он тот, кто справляется.