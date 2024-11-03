Азарёнок: самое главное нам – убить Америку в себе

Григорий Азаренок, СТВ:

Из нищей, голодной, холодной Отчизны

Где дай бог, порою, пригоршню лапши,

Не купит судьба меня жизнью красивой,

Где от изобилия пузо трещит. Где носят такие улыбки на лицах,

Что ты за улыбкой не видишь лица;

Где море соблазнов, как перья жар-птицы,

Сверкает и дразнит тебя без конца.

Григорий Азаренок:

После двух тысяч лет торжества духовных ценностей Нового Завета эта страна стала рваной раной на теле христианского мира. Она вобрала в себя все пороки и преступления, которые были осуждены как смертные грехи. И вот они выбирают себе лидера. Здравствуйте, меня зовут Григорий Азаренок, это программа «Слово и дело», я пришел с вами поговорить. Трамп и Харрис, выборы в США. Бывший католический архиепископ Карло Вигано назвал Камалу Харрис сосудом сатаны, монстром. Распространить это высказывание в принципе можно на всю политическую систему США. Каждый четвертый американец страдает ожирением. В это же время миллиард людей на планете живут меньше чем на один доллар в день. Так называемый сламлэнд – мир мусорок. И это официальная статистика ООН. Я знаю, Америка,

Как ты жирела.

Я знаю, откуда богатство твое.

В нем слезы Гренады,

В нем муки Кореи,

В нем горе Вьетнама

К отмщенью зовет.

В нем пепел Багдада,

В нем ад Хиросимы,

В нем смерть миллионов невинных людей.

В нем ныне и горькая участь России,

Попавшей в объятья паучьих сетей. Писали патриоты еще в 1990-е. А теперь посмотрите на облик. На лицину. На образину. Камбала шутит, что за нее проголосует даже экс-президент Картер (видео). Какой заразительный смех. Это так ржачно – поглумиться над умирающим полутрупом. Вот это по-ихнему. По-американски. Золотое идолище Манхеттена довольно.

Григорий Азаренок:

Америка! Злиться, молчать, восторгаться,

Заныть далеко от родных берегов…

Богатство, богатство, еще раз богатство –

Но кроме богатства, увы – ничего! Я раньше боялся: а вдруг спотыкнусь я,

И где-то во мне обнаружится брак,

И как у буржуйчика, всей моей сутью

Вдруг станет кишечно-желудочный тракт? А в чем противостояние? Чего так глотки рвут друг другу? Выборы у них – это кукольный театр. Бьются насмерть две концепции – Карфаген и Рим. Что такое Рим? Мы устанавливаем свой мировой порядок легионами. 300 тысяч в Ирак, 400 тысяч в Афганистан, промышленность вся должна быть у нас, а кому что не нравится – получи по голове авианосцем, сволочь. И – килл комми фор момми. «Комми» – это почти то же самое там, что «рашн». То есть мы все.

Но силенок уже не хватает. Тогда приходит Карфаген и говорит: нет, мы будем везде сеять хаос и разруху, всех опустим в средневековье, все будут резать друг дружку на радость нам. А мы – только сливки снимать. И на гей параде резвиться. Вот это Харрис. Трамп, конечно, симпатичнее. Хотя бы из-за Меланьи. Ну, еще начал борьбу с педофильским сатанинским лобби. После чего немедленно был снесен. И под пулей мужественно стоял. Но это ни разу не значит, что он нам друг и мы с ним о чем то договоримся. Он вайши – торгаш, бизнесмен. Но право, чем больше я ел шоколада,

Глазами скользил по роскошным коврам,

Тем было яснее, что нет, мне не надо

Всей этой малины, что я не отдам

За эти витрины, за эти улыбки,

За весь этот сыто ликующий быт

Ни самых трагических наших ошибок,

Ни самых пронзительных наших обид. Лучше всех про их выборы Батька сказал.

Ольга Скабеева, российская телеведущая:

Вы за выборами следите, вы за кого? Самый модный вопрос. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушайте, дураки все, честное слово. Я часто говорю: если бы это у нас или в России, ни одного дурака бы ни выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно! Эта некомпетентна, а тот ляпает черт знает что! Ну зачем ты оскорбляешь, женщина в конце концов! Мужики нормальные с женщинами не воюют. «Дура, такая-сякая!» Ну, представь, в России или в Беларуси кто-то вышел и сказал: «Дурак». Это от себя оттолкнул огромное количество людей. Мне не нравится его тезис окончания войны с Украиной: я это сделаю. Открою секрет, я так в шутку: ну-ка, скажи мне, как заставит Трамп закончить войну? Придет, топнет ногой и скажет: ты, давай, заканчивай – и ты побежал? Надо подумать. Я как Президент это вообще не представляю. Он что, придет в Россию, скажет? Так его Скабеева за 20 секунд размажет так, что он не поднимется. Это ужасные выборы. С наших критериев, я вообще этого ничего не понимаю. Жуткие глупые выборы. Скажу откровенно, почему я сторонник кампании Трампа: я знаю, что будет, если останется Харрис, и ты знаешь, что будет. Придет Трамп, я предполагаю, что ничего хорошего, но все-таки какая-то надежда есть. Придет новый человек, что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить. Вот только с этих позиций, а не потому что нравится мне Трамп или его программа. Не поэтому. Это глупость такая. Не знаю, куда – миллиард долларов израсходовали, один штаб и другой. Они куда смотрят? Хотя бы одернули и подсказали! Хотя Дональда Трампа очень сложно одернуть, вы же это понимаете.