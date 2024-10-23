Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 года

Саммит БРИКС проходит в Казани. К глобальному диалогу присоединилась и Беларусь. В повестке – обсуждение международной проблематики, а также темы укрепления взаимодействия, ведь сегодня БРИКС – одна из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства.

Участие в саммите принимает и Президент Беларуси. Программа его международных контактов, как всегда, широка. Большой интерес к нашей стране проявляют как зарубежные лидеры, так и иностранные медиа. В Казани Александр Лукашенко уже провел ряд важных двусторонних встреч, успел пообщаться и с представителями СМИ.

Одна из новостей дня на саммит пришла из Минска. Белорусские парламентарии определили дату президентских выборов. Вопрос адресован Лукашенко. Пойдете?