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Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 года

23 октября 2024 20:16
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Саммит БРИКС проходит в Казани. К глобальному диалогу присоединилась и Беларусь. В повестке – обсуждение международной проблематики, а также темы укрепления взаимодействия, ведь сегодня БРИКС – одна из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства.

Участие в саммите принимает и Президент Беларуси. Программа его международных контактов, как всегда, широка. Большой интерес к нашей стране проявляют как зарубежные лидеры, так и иностранные медиа. В Казани Александр Лукашенко уже провел ряд важных двусторонних встреч, успел пообщаться и с представителями СМИ.

Одна из новостей дня на саммит пришла из Минска. Белорусские парламентарии определили дату президентских выборов. Вопрос адресован Лукашенко. Пойдете?

Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 года-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас было пять дат. Я говорю: ребята, по Конституции ваше право, садитесь, анализируйте, как лучше для страны. Принимайте решение.

Ольга Скабеева, российская телеведущая:
Я не про даты.

Александр Лукашенко:
26-го.

Ольга Скабеева:
А вы пойдете?

Александр Лукашенко:
Ты хочешь, чтобы я впервые в твоей передаче сказал?

Ольга Скабеева:
Именно так.

Александр Лукашенко:
Да, Оля, пойду. Если Эйсмонт скажет и сторонники мои скажут, что это надо. А они, конечно скажут.

Ольга Скабеева:
Некуда деваться. И мы вас поддержим.

Подробности смотрите в видео.

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Ольга Скабеева # Евгений Пустовой

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