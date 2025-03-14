Планы Союзного государства – мир. Поэтому наш Президент еще раз по-отечески обращается к молодым и неопытным политикам близкой Украины. Александр Лукашенко ни в чем не ошибался, предсказывая исход всего этого конфликта.

Каждое слово – точно в цель. Четко и информативно, в то же время эмоционально и захватывающе. Все в стиле нашего Президента. Именно таким сегодня, 14 марта, было выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я публично не сказал, что будут менять Зеленского. Еще круче получилось. Я сказал: «Сменится администрация, с кем ты останешься? Ты никому не нужен будешь». Оно оказалось так, что даже и сменить его хотят. Ну это уже предел.

Слушайте, я представляю в Беларуси, что кто-то публично приказал бы мне: так, сдай полномочия и уходи. Немыслимо. Страну довел до такой степени, что он этого сказать не может. В этом Овальном кабинете, ну что он плохого говорил? Он правильно говорил, но это не заходит людям. Это расценили как, во-первых, его недальновидность, во-вторых, слабость, в-третьих, неопытность.

Ну видно было, журналисты не ушли и прочее. Делай выводы и строй разговор соответствующим образом. Особенно, если тебе задают вопрос по твоей спортивной майке, в которой ты пришел к серьезным ребятам с галстуком и прочее. Ну это же понятно. Ты уже делай вывод, что тут постановка.

Но тем не менее не зашло. И пришлось ему извиняться ни за что и соглашаться на то, что предложили хозяева. Но это же он довел до этого. И ты вчера пропустила мой месседж, что втроем мы должны сесть (у него, наверное, сил на это уже нет) и договориться. Слушайте, всякое бывает. Тяжелый случай, не просто морду набили. Давай остановимся. Давай потихоньку наш славянский мир будем возрождать.

Дверь для переговоров на пространстве союзного отечества открыта. Интеграционный опыт Минска и Москвы показывает – всегда можно договориться. Особенно с теми, кто тебя готов слушать. Диалог продолжается. И в эти дни между президентами, и в целом между нашими союзными странами.