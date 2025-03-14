Лукашенко: если Россия и США объединятся, то Европе будет труба

Каждое слово – точно в цель. Четко и информативно, в то же время эмоционально и захватывающе. Все в стиле нашего Президента. Именно таким сегодня, 14 марта, было выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Скабеева, телеведущая телеканала «Россия-1»: Вы начали про Европу. Вы видели, The Guardian вас сегодня цитирует и заявляет, что вы опять угрожаете, угрожаете Евросоюзу. Вы сказали, в переговорном процессе Россия-США, находится судьба Европы, надо послушать Лукашенко, он посылает сигнал. Какой сигнал?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, они не совсем точно меня процитировали. Я сказал, что не дай бог Россия или если Россия и США договорятся без Европы, то Европе будет труба, исходя из той позиции, которую сегодня заняла администрация Соединенных Штатов. А у них и основания есть. Не только то, что они вмешались в американские выборы и бомбили этого Трампа. Ну, ты сама видела это. Они же все: и поляки, и немцы, и французы, англичане в том числе – они поддерживали Байдена. Ну ладно, поддерживайте, это не запрещено, но вы же непорядочно вели себя, вы лично оскорбляли этого Трампа и так далее.

Поэтому в личном отношении у Трампа червоточина такая есть. Экономически – так он называет. Ребята, вы все у нас продаете, а наши товары не пускаете. Там счет есть определенный. И чтобы уравновесить торговлю, он вводит постепенно пошлины, налоги на границе – это экономическая основа. Военные – он говорит, ребята, я не буду так тратиться, как раньше, и своих ребят в НАТО отправлять. А если через пять лет начнется война с Россией и Беларусью, наши будут погибать. Я этого не хочу, я заберу своих. Значит, в военном отношении проблемы. И у Дональда Трампа такие основания есть. Он их высказывает. Поэтому я, исходя из анализа ситуации, им бы не пропагандой заниматься, а подумать над тем, что я сказал.

Если договорятся Америка с Россией, им действительно будет труба. Хана им будет, как у нас в России, в Беларуси говорят. Поэтому они бы послушали и взяли голову в руки, если есть такая возможность, и делали бы это. Но главное, они же, эти придурки, иначе не услышали бы меня. Опять же, с этим блогером, когда я говорил, что будущее Европы с Россией. Опора нашей планеты. Евросоюз, Китай, Америка, Россия, Индия и так далее. А если Европа будет, как это хотя бы раньше было, с Россией, никто этот союз не разорвет.

Но Европа готовится не к союзу с Россией, а к большой войне. Невзирая на желания своих народов, политики повышают процент ВВП на милитаризацию.