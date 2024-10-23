Я в это не верю – Лукашенко об участии военных КНДР в СВО

Ольга Скабеева, российская телеведущая:

Вы как человек, который формирует повестку мировую, я начинаю тогда с главного. Что скажете про северных корейцев на фронте? Сейчас это ключевая новость. Буданов, глава ГУР, заявил, что они уже в Курской области воюют. Только что Остин, глава Минобороны США, тоже сообщил: да, они зафиксированы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в курсе дела, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж слишком серьезно спрятаны там, эти корейцы. Хотя, если бы они были, они должны были воевать, а не прятаться. Это во-первых. Но меня это настораживает. Я от вас получаю впервые эту информацию, что некий Остин и еще кто-то озаботились тем, что появились корейцы. Меня это настораживает тем, что не хотят ли они поляков или французов подбросить с той стороны, от Володи Зеленского. Поэтому к этим разговорам надо очень серьезно относиться и следить за этим. Я не очень понимаю и не очень верю, что россиянам нужны там корейцы. Я об этом могу свободно говорить, потому что, даже имея такие отношения с Путиным и с Россией, у нас не было такого случая, чтобы Путин попросил меня в ходе этого конфликта, особенно сейчас, включиться физически в военном отношении в эту войну. Ну что проще? У нас такие отношения, что он может и в шутку, и не в шутку сказать об этом. Никогда такого не было. Не думаю, что такой случай произошел.

Там уже давно воюют натовцы. Поэтому, если бы кто-то пришел на помощь физически России, что тут удивительного? Там уже воюет десяток государств-наемников. Это люди, которые финансируются фактически правительствами соответствующих стран. Я мало в это верю. Я только что разговаривал с одним из представителей Би-би-си, они тоже подняли этот вопрос. Я в это не верю. А самое главное, знаете, мне кажется, они и хотели бы, чтобы там появились представители военные других стран. Тогда это был бы повод для того, чтобы открыто, полномасштабно ввести туда войска НАТО. Потому что они прекрасно понимают, что Володя Зеленский выдохся, воевать некому, а потерпеть поражение недопустимо.