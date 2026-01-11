Новости по тегу #Ольга Пальчевская

Одной из самых стабильных команд этого игрового сезона является «Минчанка-2». В Молодежной волейбольной лиге России наши девушки – одни из законодательниц мод. Редко кто может остановить победоносную поступь подопечных Ольги Пальчевской. Как закономерный итог – борьба за первое место в таблице.
Следующий поединок наши девушки проведут 10 января на выезде против «Ленинградки».
Белорусская команда одержала победу со счетом 3:1. Эта виктория стала для наших девушек третьей в пяти последних матчах.
«Минчанка» набрала 10 баллов и поднялась на 10 место в турнирной таблице. В следующем матче белорусская дружина встретится с «Динамо-Метар». Поединок состоится в Челябинске 8 декабря.
«Минчанка» уступила 0:3.
Соперник – «Локомотив» из Калининграда, серебряный призер первенства.
На празднике волейбола была представлена новая форма, в которой профессиональные команды выйдут на паркет российской Суперлиги и чемпионата страны. Также изменения произошли и в названиях дружин.
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