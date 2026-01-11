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Новости по тегу #Ольга Пальчевская

Что позволяет «Минчанке-2» оставаться в топе Молодёжной лиги? Узнали
11 января 2026 19:59

Что позволяет «Минчанке-2» оставаться в топе Молодёжной лиги? Узнали

«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в матче российской Суперлиги
06 января 2025 10:54

«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в матче российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» в матче российской суперлиги взяли верх над «Протоном»
18 декабря 2024 20:11

Волейболистки «Минчанки» в матче российской суперлиги взяли верх над «Протоном»

Волейболистки «Минчанки» на домашней площадке одолели «Енисей» в матче российской Суперлиги
03 декабря 2024 18:32

Волейболистки «Минчанки» на домашней площадке одолели «Енисей» в матче российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» в российской Суперлиге проиграли «Тулице»
05 ноября 2024 19:29

Волейболистки «Минчанки» в российской Суперлиге проиграли «Тулице»

Волейбольная «Минчанка» 15 сентября стартует в чемпионате России
11 сентября 2024 17:37

Волейбольная «Минчанка» 15 сентября стартует в чемпионате России

Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон
29 августа 2024 19:39

Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон

Седьмой раз кряду – «Минчанка» проиграла «Динамо-Ак Барсу» в российской волейбольной Cуперлиге
04 января 2024 20:38

Седьмой раз кряду – «Минчанка» проиграла «Динамо-Ак Барсу» в российской волейбольной Cуперлиге

«Мы справились с задачей». Волейбольная «Минчанка» вышла в 1/8 Кубка России
27 сентября 2023 20:51

«Мы справились с задачей». Волейбольная «Минчанка» вышла в 1/8 Кубка России

Волейбольная «Минчанка» обыграла команду «Омичка» в 1/16 финала Кубка России
26 сентября 2023 19:32

Волейбольная «Минчанка» обыграла команду «Омичка» в 1/16 финала Кубка России

Волейбольная «Минчанка» провела презентацию для публики на старте нового соревновательного сезона
25 сентября 2023 14:38

Волейбольная «Минчанка» провела презентацию для публики на старте нового соревновательного сезона

Волейбол. В Минске проходит шестой тур Молодёжной российской лиги
07 января 2022 18:04

Волейбол. В Минске проходит шестой тур Молодёжной российской лиги