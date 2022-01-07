Волейбол. В Минске проходит шестой тур Молодёжной российской лиги

Противостояние началось для наших девушек не лучшим образом. Сверстницы показывали отличную игру как в защите, так и в нападении, и смогли вырваться вперед. Нешуточная борьба завязалась в третьем сете: наши девушки не собирались сдаваться без боя. Но более высокий класс оппоненток дал о себе знать. И викторию праздновали гостьи со счетом – 3:0.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка-2»:

Мы сегодня столкнулись с командой, у которой есть очень агрессивная подача. Нам было тяжело сегодня выдержать прием изначально, чтобы немного ускорить игру. Плюс, команда высокорослая, с хорошим блоком, поэтому тут у нас возникли определенные проблемы. Вторую партию, к сожалению, не зацепили мы из-за своей глупой ошибки, не дали нам возможности. Будем работать дальше. У нас впереди еще одна игра через день – с Казанью. Попробуем свои силы еще раз.