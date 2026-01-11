Что позволяет «Минчанке-2» оставаться в топе Молодёжной лиги? Узнали
Одной из самых стабильных команд этого игрового сезона является «Минчанка-2». В Молодежной волейбольной лиге России наши девушки – одни из законодательниц мод. Редко кто может остановить победоносную поступь подопечных Ольги Пальчевской. Как закономерный итог – борьба за первое место в таблице. Предпоследний тур принимал Минск.
Что из этого получилось, знает Сергей Тулупов.
Молодежная волейбольная лига задумывалась как кузница кадров и смотр ближайшего резерва. Поэтому неудивительно, что за матчами внимательно следил вновь назначенный наставник старшей «Минчанки» Сергей Кузнецов. Попасть на карандаш к нему дорогого стоит. Как пример – Евгения Тинникова. Она играла в составе основной дружины, а на следующий день была одной из ведущих скрипок в оркестре дубля.
Евгения Тинникова, игрок ВК «Минчанка-2»:
У нас есть победа, у нас были очень хорошие моменты, мы выполнили установку тренера. Да, были ошибки, но результат есть результат.
Стать заметной – прямая дорога в профессиональный спорт. Девушки играли окрыленные. На площадке их было шесть. На самом деле – намного больше.
С такой поддержкой можно горы свернуть. Что волейболистки и подтвердили. 4 матча, 3 победы. При этом пожаловали к нам совсем не аутсайдеры – 5-я и 7-я команды чемпионата – «Протон-2» и «Динамо-Ак Барс-УОР». Тяжелее пришлось с представительницами Саратова – дважды по 3:2.
Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчнака-2»:
«Протон» очень достойно сегодня играл, нам было сложно с ними сражаться. Молодцы девчонки, что до конца упирались и одержали победу сегодня.
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