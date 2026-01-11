Что позволяет «Минчанке-2» оставаться в топе Молодёжной лиги? Узнали

Одной из самых стабильных команд этого игрового сезона является «Минчанка-2». В Молодежной волейбольной лиге России наши девушки – одни из законодательниц мод. Редко кто может остановить победоносную поступь подопечных Ольги Пальчевской. Как закономерный итог – борьба за первое место в таблице. Предпоследний тур принимал Минск.

Молодежная волейбольная лига задумывалась как кузница кадров и смотр ближайшего резерва. Поэтому неудивительно, что за матчами внимательно следил вновь назначенный наставник старшей «Минчанки» Сергей Кузнецов. Попасть на карандаш к нему дорогого стоит. Как пример – Евгения Тинникова. Она играла в составе основной дружины, а на следующий день была одной из ведущих скрипок в оркестре дубля.

Евгения Тинникова, игрок ВК «Минчанка-2»:

У нас есть победа, у нас были очень хорошие моменты, мы выполнили установку тренера. Да, были ошибки, но результат есть результат.

Стать заметной – прямая дорога в профессиональный спорт. Девушки играли окрыленные. На площадке их было шесть. На самом деле – намного больше.