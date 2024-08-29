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Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон

29 августа 2024 19:39
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Волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон. Помимо презентации команд и встречи с любимыми игроками, состоялась фото- и автограф-сессия, общение в формате «открытый микрофон», а также показ новой игровой формы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон-2

Женская команда «Минчанка» в предстоящем сезоне будет выступать в Суперлиге России. Наша дружина усилилась доигровщицей из «Тулицы» Ниной Касаткиной. Также в стан чемпионок страны из декретного отпуска вернулись Екатерина Сокольчик и Дарья Володько. Клубу есть кем гордится и куда стремиться. Помимо профессиональных команд как женской, так и мужской, подрастает хороший резерв, а количество занимающихся в СДЮШОР уже превысило тысячу. И планы у клуба только чемпионские.

Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон-4

Оксана Шевченко, председатель ВК «Минск»:
Мы решили, что надо встречаться не только на спортивных площадках, надо устраивать людям праздник. Мы хотим, чтобы о нас все знали, мы хотим всем рассказать, какие мы масштабные, какие мы большие, к чему мы стремимся и как в этом году будем работать. Задача одна – побеждать. Побеждать в силу своих возможностей, но трудиться надо по полной программе.

Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон-6

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:
Мы готовы к новому сезону. Планомерно и плодотворно проработали все это время. Сейчас больше занимаемся взаимодействиями команды и готовимся к предварительному этапу Кубка России. Задача у нас поставлена на сегодняшний момент выйти с первого места.

Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон-8

На празднике волейбола была представлена новая форма, в которой профессиональные команды выйдут на паркет российской Суперлиги и чемпионата страны. Также изменения произошли и в названиях дружин. Теперь титулованный «Строитель» переименован в «Столицу», а дублирующий состав «МАПИД» стал «Минском».

# Ольга Пальчевская # Оксана Шевченко # Волейбол

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