Планы только чемпионские – волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон

Волейбольный клуб «Минск» открыл новый сезон. Помимо презентации команд и встречи с любимыми игроками, состоялась фото- и автограф-сессия, общение в формате «открытый микрофон», а также показ новой игровой формы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Женская команда «Минчанка» в предстоящем сезоне будет выступать в Суперлиге России. Наша дружина усилилась доигровщицей из «Тулицы» Ниной Касаткиной. Также в стан чемпионок страны из декретного отпуска вернулись Екатерина Сокольчик и Дарья Володько. Клубу есть кем гордится и куда стремиться. Помимо профессиональных команд как женской, так и мужской, подрастает хороший резерв, а количество занимающихся в СДЮШОР уже превысило тысячу. И планы у клуба только чемпионские.

Оксана Шевченко, председатель ВК «Минск»:

Мы решили, что надо встречаться не только на спортивных площадках, надо устраивать людям праздник. Мы хотим, чтобы о нас все знали, мы хотим всем рассказать, какие мы масштабные, какие мы большие, к чему мы стремимся и как в этом году будем работать. Задача одна – побеждать. Побеждать в силу своих возможностей, но трудиться надо по полной программе.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Мы готовы к новому сезону. Планомерно и плодотворно проработали все это время. Сейчас больше занимаемся взаимодействиями команды и готовимся к предварительному этапу Кубка России. Задача у нас поставлена на сегодняшний момент выйти с первого места.