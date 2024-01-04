Седьмой раз кряду – «Минчанка» проиграла «Динамо-Ак Барсу» в российской волейбольной Cуперлиге

«Минчанка» проиграла «Динамо-Ак Барсу» в домашнем матче российской Cуперлиги. Данная осечка стала для белорусского клуба уже седьмой кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впрочем, рассчитывать на иной исход было довольно сложно. Дружины располагаются в турнирной таблице на разных полюсах. Подопечные Ольги Пальчевской обитают внизу, на предпоследней позиции. Россиянки борются за топ-3. Гостьи сходу дали понять, что очки терять не намерены. Первый сет остался за ними – 25:17. Во втором россиянки еще добавили. И в первую очередь в передней линии, а также усложнили прием. Забрали они партию с аналогичным счетом – 25:17. Третий отрезок получился самым эмоциональным. Команды поочередно набирали очки. Так продолжалось до счета 10:10. Затем «Минчанка» проиграла шесть розыгрышей подряд. На этом интрига окончательно иссякла. Финальный результат – 16:25 в партии и 0:3 в матче.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Трудно противостоять – команды разные по уровню, надо к этому объективно относится. Во-первых, мы не усложнили сами подачу, чтобы как-то противостоять сильной атаке. Во-вторых, сложности у нас возникли с приемом. Сильная подача, мощная. И не получалось в полной мере задействовать центральных игроков. Много моментов.

Следующий матч «Минчанка» проведет 8 января на выезде против легендарной «Ленинградки» под руководством Карполя. Но нынче на месте рулевого будет его внук.