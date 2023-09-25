Волейбольная «Минчанка» провела презентацию для публики на старте нового соревновательного сезона

Волейбольная «Минчанка» официально вступила в новый соревновательный сезон. Команда, которая, к слову, уже успела обзавестись первым трофеем, провела презентацию для широкой публики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Волейбольная «Минчанка» официально вступила в новый соревновательный сезон. Команда, которая, к слову, уже успела обзавестись первым трофеем, провела презентацию для широкой публики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нынче дружине предстоит действовать сразу в трех турнирах – Кубке и чемпионате России, а также нашем, родном чемпионате. Сейчас наигрываются взаимодействия. Состав коллектива значительно изменился. В этом году выступать за столичную дружину будут два легионера: из России и Турции. Выводить на площадку девушек с капитанской повязкой предстоит белоруске Анастасии Лопато. Примечательно, что ряды основной команды пополнили и две спортсменки из «Минчанки-2».
Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:
На данный момент это два игрока «Минчанки-2». Надеюсь, что в дальнейшем будет больше пополнений. И, по крайней мере, чтобы они происходили хотя бы каждые два сезона. Настроение у девочек пока позитивное, положительное. Работают. Задачи у нас определенные есть. Пытаемся найти взаимодействие игроков в целом. Пока у нас все на позитиве. Надеюсь, что в дальнейшем от месяца к месяцу наша команда будет становиться только более уверенной. Мы будем находить свои взаимодействия, понимание друг друга как на площадке, так и за ней. И четко будем выполнять установки и требования. Это говорит о дисциплине. Я надеюсь, что со временем все будет становиться только лучше и лучше. Пока идет момент притирания друг к другу.
Отметим, «Минчанка» уже провела первые поединки в России. В рамках Кубка страны наши девушки отлично сыграли в предварительном раунде. Не уступив ни одного матча, столичные спортсменки вышли из группы с первого места. Впереди дуэль 1/16 финала. На этой стадии сыграем против «Омички». Серия до двух побед пройдет в Минске. Помимо этого, недавно волейболистки завоевали первый в истории Суперкубок Беларуси. Состав подобрался боевой и есть все шансы на удачное выступление и в суперлиге. Новый сезон российского чемпионата начнем на выезде. 1 октября померимся силами с командой «Динамо-Ак Барс».