Волейбольная «Минчанка» провела презентацию для публики на старте нового соревновательного сезона

Нынче дружине предстоит действовать сразу в трех турнирах – Кубке и чемпионате России, а также нашем, родном чемпионате. Сейчас наигрываются взаимодействия. Состав коллектива значительно изменился. В этом году выступать за столичную дружину будут два легионера: из России и Турции. Выводить на площадку девушек с капитанской повязкой предстоит белоруске Анастасии Лопато. Примечательно, что ряды основной команды пополнили и две спортсменки из «Минчанки-2».

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

На данный момент это два игрока «Минчанки-2». Надеюсь, что в дальнейшем будет больше пополнений. И, по крайней мере, чтобы они происходили хотя бы каждые два сезона. Настроение у девочек пока позитивное, положительное. Работают. Задачи у нас определенные есть. Пытаемся найти взаимодействие игроков в целом. Пока у нас все на позитиве. Надеюсь, что в дальнейшем от месяца к месяцу наша команда будет становиться только более уверенной. Мы будем находить свои взаимодействия, понимание друг друга как на площадке, так и за ней. И четко будем выполнять установки и требования. Это говорит о дисциплине. Я надеюсь, что со временем все будет становиться только лучше и лучше. Пока идет момент притирания друг к другу.