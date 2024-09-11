Волейбольная «Минчанка» 15 сентября стартует в чемпионате России

Подопечные Ольги Пальчевской вышли на финишный этап подготовки. Соперник – вовсе не подарок. Это «Локомотив» из Калининграда. На минуточку – серебряный призер первенства. Показатели белорусок намного скромнее. Наши девушки были только 13-ми. Поэтому сейчас на тренировках обновленная «Минчанка» делает упор на защитные действия.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»: Наша задача – выдерживать свою игру. На сегодняшний момент основное будет у нас. Буквально пару человек остались, которые доигрывали в прошлом году в стартовом составе. Чтобы фундаментировать команду, нужно много времени. В целом, думаю, у них взаимопонимание намного лучше.

Надежда Столяр, капитан ВК «Минчанка»:

Стимул есть у нас всегда. Как всегда, у нас шикарная атмосфера в команде. Это, я считаю, основополагающее, микроклимат – это очень важно. Тренируемся, готовимся к игре с «Локомотивом», на позитиве, как всегда.

Белоруски стартуют в обновленном составе. Коллектив поменялся наполовину. Из «Минчанки-2» пришли блокирующая Елизавета Горная и диагональная Вероника Зарубо. Также есть легионер. Это экс-доигровщица российской «Тулицы» Нина Касаткина. Девушка сразу вписалась в коллектив и отмечает, что здесь много времени уделяется точечной работе.