Волейбольная «Минчанка» 15 сентября стартует в чемпионате России
11-кратный чемпион страны по волейболу «Минчанка» 15 сентября стартует в чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Ольги Пальчевской вышли на финишный этап подготовки. Соперник – вовсе не подарок. Это «Локомотив» из Калининграда. На минуточку – серебряный призер первенства. Показатели белорусок намного скромнее. Наши девушки были только 13-ми. Поэтому сейчас на тренировках обновленная «Минчанка» делает упор на защитные действия.
Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:
Наша задача – выдерживать свою игру. На сегодняшний момент основное будет у нас. Буквально пару человек остались, которые доигрывали в прошлом году в стартовом составе. Чтобы фундаментировать команду, нужно много времени. В целом, думаю, у них взаимопонимание намного лучше.
Надежда Столяр, капитан ВК «Минчанка»:
Стимул есть у нас всегда. Как всегда, у нас шикарная атмосфера в команде. Это, я считаю, основополагающее, микроклимат – это очень важно. Тренируемся, готовимся к игре с «Локомотивом», на позитиве, как всегда.
Белоруски стартуют в обновленном составе. Коллектив поменялся наполовину. Из «Минчанки-2» пришли блокирующая Елизавета Горная и диагональная Вероника Зарубо. Также есть легионер. Это экс-доигровщица российской «Тулицы» Нина Касаткина. Девушка сразу вписалась в коллектив и отмечает, что здесь много времени уделяется точечной работе.
Нина Касаткина, игрок ВК «Минчанка»:
Девочки приняли очень хорошо, дружный коллектив, сплотились, проблем никаких нет, работаем вместе. Мне очень понравилось, что здесь есть конкретика по ошибкам, по работе, именно отработка определенных элементов каждого амплуа.
Стартовый поединок «Минчанки» в Суперлиге против калининградского «Локомотива» состоится на площадке минского Дворца спорта 15 сентября, начало в 17 часов.