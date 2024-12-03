Волейболистки «Минчанки» на домашней площадке одолели «Енисей» в матче российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» на домашней площадке одержали победу над «Енисеем» в очередном туре российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первую партию подопечные Ольги Пальчевской выиграли 25:21. Во втором сете за «Минчанкой» было безоговорочное игровое преимущество – 25:9. А вот в третьей партии гостьи в упорной борьбе взяли верх – 25:23. Однако четвертый сет все расставил на свои места. Белорусская дружина взяла верх со счетом 25:12 и выиграла поединок – 3:1.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Две первые партии мы очень уверенно работали, в третьей партии допустили равенство в счете с соперниками и в концовке не справились со своей атакой. У нас не было съема и за счет этого и проиграли третью партию. В четвертой хорошо выравнялись и в принципе дожали, не дали команде соперников разыграться. Я могу сказать, что мы стараемся и работаем от игры к игре. Надеюсь, что это все пойдет в копилочку на дальнейшие игры.

«Минчанка» набрала 10 баллов и поднялась на 10 место в турнирной таблице. В следующем матче белорусская дружина встретится с «Динамо-Метар». Поединок состоится в Челябинске 8 декабря.