Волейболистки «Минчанки» в российской Суперлиге проиграли «Тулице»

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Вижу, что было большое психологическое напряжение у нашей команды. Это я точно вижу. Они были как не в своей тарелке сегодня, к сожалению. То, что в первой партии мы вели, это за счет того, что команда соперников просто допустила много ошибок, в атаке особенно. А дальше они выровнялись, они дальше смогли найти свою игру, а нам было сложно противостоять.