Волейболистки «Минчанки» в российской Суперлиге проиграли «Тулице»

Волейболистки «Минчанки» в российской Суперлиге провели поединок 8-го тура. На площадке Дворца спорта «Уручье» наша команда принимала «Тулицу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К сожалению, подопечные Ольги Пальчевской не смогла сломить сопротивление гостевой дружины. «Минчанка» уступила 0:3. Счет по партиям – 21:25, 19:25, 17:25.
Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:
Вижу, что было большое психологическое напряжение у нашей команды. Это я точно вижу. Они были как не в своей тарелке сегодня, к сожалению. То, что в первой партии мы вели, это за счет того, что команда соперников просто допустила много ошибок, в атаке особенно. А дальше они выровнялись, они дальше смогли найти свою игру, а нам было сложно противостоять.