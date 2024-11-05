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Волейболистки «Минчанки» в российской Суперлиге проиграли «Тулице»

05 ноября 2024 19:29
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Волейболистки «Минчанки» в российской Суперлиге провели поединок 8-го тура. На площадке Дворца спорта «Уручье» наша команда принимала «Тулицу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, подопечные Ольги Пальчевской не смогла сломить сопротивление гостевой дружины. «Минчанка» уступила 0:3. Счет по партиям – 21:25, 19:25, 17:25.

Волейболистки «Минчанки» в российской Суперлиге проиграли «Тулице»-1

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»: 
Вижу, что было большое психологическое напряжение у нашей команды. Это я точно вижу. Они были как не в своей тарелке сегодня, к сожалению. То, что в первой партии мы вели, это за счет того, что команда соперников просто допустила много ошибок, в атаке особенно. А дальше они выровнялись, они дальше смогли найти свою игру, а нам было сложно противостоять. 

# Волейбол # Ольга Пальчевская

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