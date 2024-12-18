Волейболистки «Минчанки» в матче российской суперлиги взяли верх над «Протоном»

Первый сет выиграли хозяйки 25:19. Во второй партии верх взяли гостьи – 25:21. Минчанка доминировала в третьем сете – 25:14. Упорная борьба в четвертой партии также завершилась в пользу столичной дружины – 26:24. Таким образом, белорусская команда одержала победу со счетом 3:1. Эта виктория стала для наших девушек третьей в пяти последних матчах.

Волейболистки «Минчанки» провели очередной поединок в российской суперлиге. На своей площадке команда Ольги Пальчевской принимала «Протон» из Саратова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Сегодня две команды такими качелями работали, то есть постоянные перепады: 4+,4-. В этом была и сложность – выдерживать концентрацию. Я довольна, что в четвертой партии концовку дожали. Свое мы сделали оптимально. Я очень рада.

Следующий поединок «Минчанка» проведет 23-го декабря на выезде в Екатеринбурге против «Уралочки».