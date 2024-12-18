Волейболистки «Минчанки» в матче российской суперлиги взяли верх над «Протоном»

Волейболистки «Минчанки» провели очередной поединок в российской суперлиге. На своей площадке команда Ольги Пальчевской принимала «Протон» из Саратова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый сет выиграли хозяйки 25:19. Во второй партии верх взяли гостьи – 25:21. Минчанка доминировала в третьем сете – 25:14. Упорная борьба в четвертой партии также завершилась в пользу столичной дружины – 26:24. Таким образом, белорусская команда одержала победу со счетом 3:1. Эта виктория стала для наших девушек третьей в пяти последних матчах.