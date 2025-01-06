Прямой эфир

«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в матче российской Суперлиги

06 января 2025 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волейболистки «Минчанки» с поражения начали выступление в новом календарном году, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В российской Суперлиге команда Ольги Пальчевской на домашней площадке уступила фавориту, московскому «Динамо» – 0:3. Счет по партиям – 21:25, 13:25, 16:25.

«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в матче российской Суперлиги-1

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:
Мы немного не справились с организацией блока, защитными действиями. Сложно противостоять Москве: и блок очень качественный, и высокорослые игроки. Не смогли мы сегодня больше дать, чем сегодня показали.

После 17 туров «Минчанка» занимает 12 место в турнирной таблице. От зоны плей-офф белорусскую дружину отделяет 12 баллов. Следующий поединок наши девушки проведут 10 января на выезде против «Ленинградки».

# Ольга Пальчевская # Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Герасимов вышел в финал квалификации теннисного турнира в португальском Оэйраше
06 января 2025 10:52

Егор Герасимов вышел в финал квалификации теннисного турнира в португальском Оэйраше

Чем живёт белорусский теннис и когда перестанут банить наших спортсменов? Интервью с Сергеем Рутенко
05 января 2025 18:22

Чем живёт белорусский теннис и когда перестанут банить наших спортсменов? Интервью с Сергеем Рутенко

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене
05 января 2025 14:06

Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на теннисном турнире в Брисбене