«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в матче российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» с поражения начали выступление в новом календарном году, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В российской Суперлиге команда Ольги Пальчевской на домашней площадке уступила фавориту, московскому «Динамо» – 0:3. Счет по партиям – 21:25, 13:25, 16:25.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Мы немного не справились с организацией блока, защитными действиями. Сложно противостоять Москве: и блок очень качественный, и высокорослые игроки. Не смогли мы сегодня больше дать, чем сегодня показали.

После 17 туров «Минчанка» занимает 12 место в турнирной таблице. От зоны плей-офф белорусскую дружину отделяет 12 баллов. Следующий поединок наши девушки проведут 10 января на выезде против «Ленинградки».