«Мы справились с задачей». Волейбольная «Минчанка» вышла в 1/8 Кубка России

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» поспорит за путевку в четвертьфинал Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В двух домашних поединках подопечные Ольги Пальчевской смогли одолеть команду «Омичка» на стадии 1/16.

В матче среды, 27 сентября, наши девушки без труда взяли инициативу в свои руки, заставляя оппоненток делать грубые ошибки. Всего было сыграно три партии, которые завершились со счетом 25:22, 25:21 и 25:18. В 1/8 финала «Минчанка» отправится в Челябинск.

Марина Т умас, нападающая ВК « М инчанка»: Конечно, два дня играть всегда играть не так легко, и команда в принципе делает разбор уже под тебя – что-то меняет, что-то добавляет. Но мы дома играем, поэтому всегда родные стены помогают. Я думаю, что мы справились с задачей. Команда Омска в принципе хорошая команда, выдержала и прием, и два дня играла достойно. Поэтому мы до конца не расслаблялись. Я рада, что во второй день победа 3:0 нам позволила пройти дальше.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Сегодня мы справились с блоком, выиграли блок у соперника и атаку выиграли. Вот это могу отметить. У нас очень много моментов, на которые нужно обращать внимание, только времени мало.

Помимо баталий в плей-офф Кубка России, «Минчанка» 1 октября стартует в российской Суперлиге. Первый соперник – казанский «Динамо-Ак Барс». Игра состоится на выезде.