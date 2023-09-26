Волейбольная «Минчанка» обыграла команду «Омичка» в 1/16 финала Кубка России

Волейбольная «Минчанка» с победы стартовала в 1/16 финала Кубка России. В первом матче белорусская дружина одолела команду «Омичка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра получилась напряженной. Столичный коллектив заставил понервничать своих болельщиков. Первую партию «Минчанка» выиграла со счетом 25:18. Но уже во второй сильнее оказались гостьи – 25:21. Последующие сеты также выдались непростыми, борьба велась за каждый балл. Усложнила ситуацию для нашего клуба и травма одной из спортсменок. Но несмотря на все трудности, хозяйки смогли довести дуэль до победы. Итоговый счет – 3:1.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Начало матча у нас складывалось благополучно, потом во второй партии мы допустили массу своих ошибок. Сложно нам было выбить сегодня соперника из приема, тем самым у нас возникали проблемы в организации блока и защитных действий. Но, конечно, что Любовь Светник у нас сегодня травмировалась – немножко выбило из колеи тоже команду, но девочки молодцы, что смогли до конца доработать. Сегодня старались выполнить установку, единственное, с чем не можем справиться, это с нашей подачей – мы не усложняем игру сопернику.

Валерия Турчина, игрок ВК «Минчанка»:

Матч получился достаточно тяжелым, так как у нас травмировался игрок, но, несмотря на всю эту ситуацию, мы смогли одержать победу. Рада, что дали игровое время, показать себя. Были ошибки, будем исправлять, работать над ними и в дальнейшем показывать игру все лучше и лучше. Мы завелись, начали помогать друг другу, и это помогло нам одержать победу.

Виктор Ушаков, главный тренер ВК «Омичка»:

Было достаточно много ошибок, невынужденных, в том числе в концовках партий. Четвертый сет – наглядный пример, как при достаточно простой подаче в три нападающих не смогли закончить: сняться с расстановки буквально пять мячей подряд, на своих ошибках... Сохранился настрой команды на игры, потому что у нас достаточно сложный график. Мы буквально еще в воскресенье закончили тур Высшей лиги А: играли четыре игры. Был перелет, и через день мы уже играем здесь две игры подряд. На всем этом, скажем, сложном графике у девчонок сохраняется настрой, желание биться.